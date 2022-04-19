Аби не забували: сестри з Кривого Рогу створили мультфільм про знищений літак "Мрія". ВІДЕО

Оля та Юля Ткач – авторки мультфільму про найбільший у світі літак "Мрія", який знищили росіяни. Нещодавно його опублікували на сторінці компанії "Антонов", яка виготовила цього залізного птаха.

Росіяни спалили флагман української авіації на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом 27 лютого. Але, як зазначав міністр закордонних справ, можна знищити літак, але неможливо вбити українську мрію.

Про це дівчата з Кривого Рогу й зробили короткий мультфільм. У ньому сестри змалювали конструктора компанії "Антонов", який втілив у життя свою мрію.

Вони використали символи української культури. Зокрема, показали переродження металевого птаха на лелеку. А тоді – як живий птах повертається на Майдан Незалежності в Києві.

Скриншот з мультфільму

Миттєвої реакції від компанії не було, але мисткині не засмутилися та займались промоцією ролика власними силами. Про це вони розказали у коментарі для "УП. Життя".

Оля навчається у двох вишах, зокрема у Харківському університеті імені Ярослава Мудрого. У день, коли вона вертала з сесії, знищили "Мрію".

"Малює моя сестра, вона навчається на графічного дизайнера. Ми ділимось ідеями, а тоді виникає творчий симбіоз – я пишу сюжети, монтую, вона реалізовує рисунок.

27 лютого, коли в Гостомельському аеропорту знищили найбільший літак, у мене одразу виникла ідея, що я хочу зробити візуальний культурний продукт, аби про "Мрію" не забували, її бачили та пам'ятали", – розказує Ольга.

Того ж дня дівчата приступили до роботи: обговорили та почали реалізовувати сюжетну лінію про літак. Це стало свого роду подарунком від них компанії "Антонов".

"Ми – дівчата з Кривого Рогу, у нас про "Антонов" багато говорять: не тільки про літаки, але й про компанію, про пілотів", – додає вона.

Робили мультфільм близько місяця, бо кожен рух у мультику – це новий малюнок, який Юля рисує вручну.

Коли вже все було готове, дівчата надіслали свій подарунок на скриньку пресслужби компанії. Кілька тижнів не отримували жодної відповіді, але їх це не засмутило.

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Вони також опублікували ролик у себе на сторінках, додали реквізити для фінансової допомоги компанії на відбудову нової "Мрії".

А ще – знайшли пілота Дмитра Антонова та показали свій твір про найбільшого залізного птаха. Від нього отримали лаконічну, але приємну відповідь-подяку.

"Дякую, ще не вмерли в Україні талановиті люди", – написав Дмитро.

Тиждень тому компанія відповіла подякою та за кілька днів його опублікували в соціальних мережах.

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