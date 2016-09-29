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Україна перейде на страхову медицину протягом трьох років – Розенко

Версія для друку Коментарі 4
29.09.2016
Фото rmc.kh.ua
Поступовий перехід на застосування принципів страхової медицини розпочнеться у 2017 році й триватиме до 2020-го року.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, йдеться на Урядовому порталі.

Одним із кроків до реформи Розенко вважає відхід із принципу виділення коштів за кількістю лікарняних ліжок на користь фінансування послуг, які надаються пацієнтам.

"Ми вже здійснили перші кроки і почали впроваджувати механізм "гроші ходять за пацієнтом". Цей процес  відбувається непросто і болісно. У тому числі не до кінця сприймається він і медичною спільнотою, адже треба буде пройти через конкуренцію, підвищити якість послуг", – повідомив віце-прем’єр.

З наступного року, за словами Розенка, розпочнеться поступовий перехід до страхової медицини, щоб убезпечити лікарів та пацієнтів від шоку, пов'язаного з раптовими змінами.

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Лікарням дозволили самим визначати кількість і профіль лікарів

"Ми розпочнемо цей процес у 2017 році і вже на кінцеву модель медичної реформи вийдемо у 2020 році", – уточнив Розенко.

Попередньо МОЗ повідомило про те, що лікарням дозволили самим визначати кількість і профіль лікарів. Для надання закладам охорони здоров’я більшої автономії, відомтсво скасувало наказ №33 "Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я"

"Кількість лікарів залежала від кількості ліжок, прибиральниць – від квадратури підлоги, штат електриків – від кількості вимикачів тощо. Таким чином, лікарням було дуже важко гнучко планувати свій штат, збільшувати, у разі потреби, наявність лікарів однієї спеціальності і зменшувати – іншої, – прокоментував заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Попри те, що наказ мав рекомендаційний характер і навіть не був заюстований, часто фінансова інспекція на свій розсуд карала головних лікарів за його недотримання".

Крім того, МОЗ працює із налагодженням системи моніторингу роботи закладів охорони здоров’я.


КОМЕНТАРІ - 4
Александр Палий _ 29.09.2016 16:34
Alex1917:
Так так и будет, чтобы вы и не сомневались. Будете платить по страховке и при этом сервис останется таким же отвратительным. Ну а кто не заплатит, тому скажут умирать
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Александр Палий _ 29.09.2016 16:33
В США Обама инициировал проведение медицинской реформы, которая будет направлена на замещения страховой медицины гарантированной медицинской помощью.А у нас только решили вводить медстрахование...
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Марта Добринська _ 29.09.2016 16:17
Хто пояснить навіщо біля лікарів в поліклініці сидять медсестри, ну в маніпуляційній , ну в хірургії , в стаціонарі так навіщо в поліклініках ,... іще. хвороби мають вихідні,.чому коли в мене вихідний . в моєї болячки-ні , а в поліклініці -вихідний, чи так кругом в світі
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Alex1917 _ 29.09.2016 16:10
Главное, чтобы мы не пошли своим дебильным путем, а взяли все лучшее, что есть в странах ЕС, США, Сингапуре и других нормальных странах, например, в Дании медицинское обслуживание бесплатное, стоимость страховки для всех покрывает государство, кроме стоматологии. Чтобы не получилось так, что нищей и голодной Украине государство переложило все на население, которое и так сегодня платит за пребывание в больнице, за операции взятки или официально и за большинство лекарств! Пусть Розенко расскажет опыт какой страны он взял или каких стран!
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