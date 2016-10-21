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МОЗ просить Мінфін дати грошей на зарплатню медикам та комуналку

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21.10.2016
Міністерство охорони здоров’я хоче перерозподілити на зарплатню медикам та оплату комунальних послуг медзакладів близько 877 мільйонів гривень.

Відповідну пропозицію відомство вже втретє скерувало до Міністерства фінансів, зазначається на сайті МОЗ.

Кошти пропонуються виділити із резерву медичної субвенції та залишку нерозподілених видатків для Донецької та Луганської областей на 2016 рік.

Раніше Мінфін відмовився перерозподіляти видатки, бо місцеві органи влади не виконали завдання з оптимізації медичних закладів.

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Мінфін зазначав, що "утримання понаднормової мережі закладів охорони здоров’я має покриватись за рахунок коштів місцевих бюджетів".

Бюджет 2016 року містить резерв медичної субвенції та зарезервовані кошти для потреб системи охорони здоров’я тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На жаль, ці території досі не звільнені, відповідно фінансування не здійснюється.

Тим часом при формуванні кошторису країни на 2016 рік не було враховано збільшення заробітної платні та вартості комунальних послуг.

Крім того, люди, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, теж мають право на охорону здоров'я, а при визначенні обсягу медичної субвенції на 2016 рік неможливо було врахувати їх кількість (формульний розрахунок здійснювався, виходячи з чисельності наявного населення України станом на 1 січня 2015 року).


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