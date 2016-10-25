25.10.2016

УП.Життя

Глобальний фонд продовжить свої програми для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією в Україні у 2018-2020 роках.

Про це повідомив голова підрозділу з управління грантами Глобального фонду Марк Едінгтон у вівторок у Києві.

Він позитивно відзначив, що у наступному році Україна збільшить фінансування програм боротьби з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом майже на 140%.

"Той факт, що Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу очолив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, очевидний сигнал, що Україна готова брати на себе зобов’язання щодо зупинки епідемії ВІЛ та туберкульозу в країні та розширення доступу до лікування для нових пацієнтів", – уточнив Едінгтон.

Глобальний фонд допомагає забезпечувати українських хворих ліками з 2003 року. Щороку він надає Україні грант. Всього

Отримання від України чіткого плану підтримки програм лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу протягом найближчих трьох років дозволить правлінню Глобального фонду визначитись з умовами фінансування у 2018-2020 роках. Рішення про новий проект буде прийнято у листопаді 2016 року, тоді будуть озвучені точні суми.

В.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначає, що завдяки проектам Глобального фонду вперше за 20 років епідемії призупинено ріст смертності та понад 88 тисяч людей з ВІЛ отримали необхідне лікування.

"Всі обласні лабораторії забезпечили сучасним обладнанням для діагностики туберкульозу, а хворих на туберкульоз пацієнтів – необхідним лікуванням", – додала вона.

Глобальний фонд знову дасть гроші на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом і малярією в Україні. Фото Syda_Productions/Depositphotos

Заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу, голова Координаційної ради БО "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД" Дмитро Шерембей зазначає, що у 2017 році близько 9 тисяч пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом та додатково 34 тис ВІЛ-позитивних пацієнтів отримають необхідне лікування.

"Вперше Україна обіцяє забезпечити лікування пацієнтів у програмах замісної терапії за державні кошти. Проект бюджету на 2017 рік прийнятий Верховною Радою України у першому читанні. Ми віримо, що він буде затверджений остаточно і це стане суттєвим кроком до зупинки епідемій в Україні", – уточнює він.

"Українська правда. Життя"