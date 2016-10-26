МОЗ звітує, що вакцини є, але лише 39% новонароджених – щеплені

26.10.2016

Лише 39,5% дітей, які народилися в першій половині 2016 року, отримали щеплення від поліомієліту.

Про це повідомляє сайт МОЗ, нагадуючи про важливість вакцинації.

При цьому у повідомленні, з посиланням на українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, зазначається, що після 12 місяців зі спалаху епідемії циркуляція вірусу поліомієліту в Україні призупинена.

"Важливу роль у боротьбі з поліомієлітом відіграла прискорена процедура вакцинації населення, яка відбулася протягом жовтня 2015 року – лютого 2016 року", – зазначили у відомстві.

Утім, МОЗ вказує на те, що потребуються додаткові зусилля для збільшення обсягу імунізації та досягнення рекомендованого рівня в 95%.

Міністерство повідомляє, що на сьогоднідля проведення імунопрофілактики населення. Із них розвезено в регіони 80%.

12 жовтня в Україну було завезено 1 500 480 доз вакцини АДП-М – (анатоксин або вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена). Невдовзі її розвезуть по регіонам.

24 жовтня було розвезено 1 377 000 флаконів вакцини проти поліомієліту, бівалентної. Таким чином, вся запланована кількість, а саме 2 550 000 флаконів, на сьогодні вже повністю розвезена в регіони.

29 вересня надійшла також вакцина для профілактики гепатиту В у кількості 450 тисяч флаконів. Станом на 24 жовтня, як і було заплановано, поставлена кількість була повністю розвезена по регіонах. До кінця листопада очікуються останні 531 920 флаконів.

МОЗ нагадує, що лише 39,5% дітей, які народилися в першій половині 2016 року, отримали щеплення від поліомієліту. Фото lucidwaters/Depositphotos

Наприкінці грудня очікуються поставки ще 991 085 доз вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи від ЮНІСЕФ.

На сьогодні спеціалізована міжнародна організація ПРООН знайшла для України можливість поставити дефіцитну на ринку п’ятивалентну вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, спричинених Haemophilus типу b у кількості 74 000 доз. Вакцину планується завезти в Україну до 15 грудня.

МОЗ також планує додаткову закупівлю вакцин через ЮНІСЕФ, яка проводиться з використанням наявного балансу економії у розмірі 3 190 258 доларів. Терміни поставок узгоджуються з ЮНІСЕФ.