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В Україні запрацюють госпітальні округи – МОЗ

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30.11.2016
Фото pohnews.org
На урядовому засіданні 30 листопада було ухвалено рішення про створення госпітальних округів – механізму співпраці органів місцевої влади для кращого управління медичною інфраструктурою.

Постанова про госпітальні округи встановлює технічні критерії для визначення географічних меж госпітальних округів та порядок їхнього створення, повідомляє МОЗ.

До таких умов належать: наявність принаймні однієї лікарні інтенсивного лікування (першого чи другого рівня); охоплення території з населенням мінімум 200 тис. осіб у разі наявності лікарні 2-го рівня або 120 тис. осіб у разі наявності лікарні тільки 1-го рівня та можливість доїзду до лікарні інтенсивного лікування з будь-якої точки округу за 60 хвилин.

Госпітальний округ планується з такими межами і набором закладів, щоб в перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну медичну мережу.

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Обласні державні адміністрації повинні протягом місяця надати МОЗ пропозиції щодо складу та меж округів. Їх перелік окремою постановою Кабмін повинен затвердити до 1 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що на урядовому засіданні 30 листопада також були врегульовані фінансові витрати на погашення боргів медзакладів та виплату зарплат лікарям.

Зокрема погодили, що 1 січня 2017 року відбудеться підвищення заробітної плати медпрацівників на 30% та буде збільшено видатки на закупівлі ліків на 2 млрд грн.

З наступного року медзаклади також самі розподілятимуть кошти між різними статтями видатків.
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