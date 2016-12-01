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МОЗ припиняє фінансувати Товариство Червоного Хреста України

Версія для друку Коментарі 1
01.12.2016
Фото lviv-redcross.at.ua
1 грудня 2016 МОЗ зустрілося з представниками Товариства Червоного Хреста України, щоб вчергове повідомити про припинення фінансування служби за кошти державного бюджету.

Відомство виступає за скасування державного фінансування патронажної служби Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) починаючи з 2017 року, йдеться на Facebook-сторінці.

З позиції МОЗ, правопорушення і непрозора звітність ТЧХУ за останні кілька років ставлять під сумнів доцільність фінансування патронажної служби Товариства за кошти державного бюджету.

За останні 2,5 роки на забезпечення діяльності ТЧХУ з державного бюджету було виділено 226,5 млн грн, які направили на виплату заробітної плати 3,1 тисячі працівників патронажної служби та служби розшуку.

У всьому світі Національні Товариства Червоного Хреста фінансуються за рахунок благодійних пожертв донорських організацій, небайдужих громадян, членських внесків, а не з коштів держбюджету.

У відомстві також наголошують, що ТЧХУ дублює функції Мінсоцполітики в частині надання соціальних послуг самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи та підтримки.

Державна аудиторська служба України провела ревізію бюджетної програми "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я", головним розпорядником якої є МОЗ України.

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За результатами вдалося встановити, що ТЧХ не здійснює діяльність у сфері охорони здоров’я, а її патронажна служба по суті надає соціальні послуги, які дублюють функції територіальних центрів соціального обслуговування.

Державна аудиторська служба України листом від 25.07.2016 запропонувала зменшити частину бюджетних призначень програми на суму невикористаного залишку коштів на утримання патронажної служби ТЧХ України.

Вона також пропонує зупинити, включаючи з наступного бюджетного періоду (2017 року), утримання патронажної служби ТЧХ України.

У звіті Рахункової палати йдеться, що ТЧХУ не забезпечує достовірними даними про роботу патронажної служби, про кількість осіб, яким надано медико-соціальні послуги, та обсяги цих послуг завищуються в рази.

У 2015 році були випадки обслуговування тих самих громадян різними медичними патронажними сестрами протягом року та у той самий період.

Кошти, які раніше виділялися на ТЧХУ, можливо перерозподілити на інші програми, які недофінансовуються в Україні.

Детальніше про результати аудиту роботи ТЧХУ у звіті Рахункової палати та у дослідженні Transparency International "Барометр Світової Корупції" (Global Corruption Barometer).
КОМЕНТАРІ - 1
Djodj Uoker _ 01.12.2016 12:26
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