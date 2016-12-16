Як обрати лікаря, якою буде його зарплата і що з приватними лікарнями? Відповіді на ваші запитання

16.12.2016

Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я, спеціально для УП.Життя

У статті "Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1" я обіцяв дати відповіді на ваші запитання.

Їх назбиралось чимало, тож наберіться терпіння – усі вони в цій чималій статті.

ПАЦІЄНТИ

Як обрати лікаря?

Якщо є лікар, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і він вас влаштовує – просто підпишіть з ним угоду, і організація, у якій він працює, буде отримувати кошти за вашу підтримку.

Якщо він вас не влаштовує – запитайте друзів та родичів, чи є в них лікар, якому вони довіряють.

Пам'ятайте, що краще обирати лікаря, який практикує поруч з вами: лікарі будуть видавати направлення, рецепти на ліки, які підпадають під програму реімбурсації (відшкодування вартості від держави) та будь-які медичні довідки.

Усі лікарі, що працюють за контрактом з Національною службою здоров'я України, будуть доступні в єдиній відкритій електронній базі, прив'язаній до мапи.

На який термін укладатиметься угода з сімейним лікарем?

Угода укладається безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите підписати угоду з іншим лікарем.

Чи буде прив'язано вибір лікаря до місця реєстрації громадянина?

Ні.

Чи може бути декілька угод, якщо пацієнт живе в різних місцях?

Лікар первинної ланки – це лікар, який підтримує пацієнта протягом тривалого періоду. Він повинен знати свого пацієнта. Тому такий лікар звичайно один. Звісно, є ситуації, коли лікар у відпустці або коли пацієнту в чужому місті потрібна допомога лікаря.

У таких випадках громадянин може звернутись до найближчого чергового центру первинної допомоги.

Чи можуть бути разові угоди з лікарем, якщо пацієнт до нього не приписаний?

Ці відносини не покриваються коштами в рамках договору Національної Служби Здоров'я України.

За що повинен буде платити пацієнт?

Уся допомога на рівні первинної ланки покривається страховими коштами НСЗУ та надається безоплатно так само, як екстрена допомога. Також концепція реформування системи охорони здоров'я, прийнята Кабміном, передбачає, що на подальших етапах реформи будь-які доплати, які можуть з'явитись в рамках солідарної системи медичного страхування, будуть однаковими для всіх громадян. Однак послуг первинної медичної допомоги це не стосується.

Що робити, якщо лікар вимагає кошти?

Дзвонити на гарячу лінію, яка буде працювати у Національної служби здоров'я, або звертатися до найближчого регіонального відділення. Вимагання коштів за послугу, яку оплачено НСЗУ – причина, з якої може буде розірвано контракт з лікарем на обслуговування всіх пацієнтів з можливою забороною подальшої праці в рамках системи НСЗУ.

Чи отримаю я допомогу, якщо не буду користуватись послугами сімейного лікаря?

Звичайно, ви отримаєте невідкладну допомогу за будь-яких умов. Але якщо ви вирішили звернутися до лікаря вторинної ланки (спеціаліста) без скерування від сімейного лікаря, це не буде покриватися страховкою, і вам доведеться оплачувати ці послуги з інших джерел.

Чи буде існувати якийсь рейтинг поліклінік, лікарень і власне лікарів?

Так. Сьогодні уже існують такі рейтинги, які допомагають пацієнтам обирати приватного лікаря. Кількість таких сервісів буде збільшуватися. Але головне – реальний контакт. Обирати потрібно того лікаря, якому довіряєш.

Як буде забезпечуватись контроль якості лікування?

Лікарі будуть діяти в рамках договорів з НСЗУ – і якість буде контролюватися також з боку цієї агенції.

Згідно із сучасними стандартами, лікарі повинні працювати за допомогою медичних протоколів лікування та діагностики. Тому і контролюватися повинно дотримання лікарем цих протоколів. Важливо, що контроль за роботою лікарів будуть здійснювати також люди з медичною освітою, які будуть співробітниками НСЗУ.

Другий спосіб контролю – сам пацієнт і його право вибору. Пацієнт завжди зможе поміняти лікаря, якщо послуги були неналежної якості.

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ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ. ПРИВАТНІ ЛІКАРНІ, ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ

Що входить до гарантованого пакету медичної допомоги?

Реформа починається в 2017 році з первинної ланки. Вона повністю покривається гарантованим пакетом медичних послуг, так само як і екстрена допомога. Вторинна ланка (послуги спеціалістів та лікарень) входить в реформу з 2018-го року.

Гарантований пакет медичних послуг та ліків на 2018 рік вже буде включати послуги і первинної, і вторинної ланки, а його структура буде розроблена протягом 2017 року.

Хто та як буде визначати список обов'язкових послуг в гарантованому пакеті медичної допомоги?

Цей список розробляє НСЗУ та затверджує уряд. Бюджет для забезпечення гарантованого пакету медичних послуг приймає Верховна Рада. На першому етапі реформи гарантований обсяг (стандарт) для первинної медичної допомоги розробить МОЗ.

Чи покриваються реанімаційні заходи страхуванням?

Реанімаційні заходи є частиною екстреної допомоги, а тому за будь-яких умов покриваються для пацієнта.

Як будуть покриті страховкою соціально незахищені родини та громадяни зі статусом інвалідності?

В концепції реформи передбачено, що будь-яка співоплата, яка може з'явитись в системі, єдина для всіх та незалежно від доходів. Але для соціально незахищених родин ці доплати можуть компенсуватися з інших джерел – національних чи регіональних програм.

Це стосується послуг на вторинній ланці, допомога на первинному рівні покрита повністю для всіх громадян.

Чи може приватний лікар вимагати додаткові кошти за послуги, які знаходяться в гарантованому пакеті, щоб різниця була покрита пацієнтом або його страховою компанією?

Ні. Якщо лікар працює по контракту з НСЗУ, то за послуги, які покриваються національним страхуванням, ніяких додаткових коштів він брати не може. Додаткові кошти можуть бути сплачені лише за послуги, які не входять до гарантованого пакету.

Яким чином будуть компенсуватися послуги приватних лікарів?

Приватні лікарі зможуть укласти договір з НСЗУ на надання медичних послуг населенню. Цей договір буде єдиним для всіх – незалежно від форми власності. Якщо приватний заклад або приватно практикуючий лікар приєднався до системи національного страхування, він працює за національними тарифами та дотримується загальних вимог.

Сімейні лікарі зазвичай працюють там, де живуть їх пацієнти. Десь може бути приватна клініка, яка бачить у себе ресурси обслуговувати більше пацієнтів. Чому не приєднатися до умов програми національного страхування? Інфраструктура та ж сама, а дохід вище за рахунок страхових коштів від НСЗУ.

Що буде при відмові у наданні медичної допомоги, її несвоєчасності та неадекватності?

Доволі важко дати відповідь на таке загальне питання. Якщо говорити про загальний підхід – у системі будуть чіткі прописані несуперечливі правила, зафіксовані в договорах.

Звичайно, відмова у наданні медичної допомоги – це порушення базової лікарської етики, і може тягнути не лише розірвання договору, але й позбавлення ліцензії. Однак такі ситуації повинні бути розглянуті індивідуально.

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ЗАРПЛАТИ ЛІКАРІВ

Яка буде заробітна платня у лікарів?

Національна Служба Здоров'я в рамках прямих контрактів платить страхові ризик-тарифи, покриваючі підтримку пацієнтів на рівні первинної допомоги.

Це – дохід медичної практики. Звичайно, є й витрати – інфраструктура, у якій працює лікар та власне час лікаря, медсестер та адміністративного персоналу.

Заробітна платня у лікарів залежить від ефективності практики: організації роботи, витрат на інфраструктуру, енергоефективність. Навіть в умовах діючого фінансування, у лікаря, до якого йдуть пацієнти та який уміє ефективно організувати практику, може бути гідна платня, вища за середню зарплату.

Які будуть обмеження та регулювання щодо зарплатні лікарів?

Зарплатня лікарів в медичних бюджетних заклади регулюється тарифною сіткою так само, як зарплатні будь яких бюджетних закладів в країні.

При перетворенні бюджетного закладу в комунальне некомерційне підприємство питання зарплатні регулюється домовленостями всередині підприємства та чинним трудовим законодавством.

Лікар стає не бюджетником, а вільним працівником.

Хто буде отримувати гроші – лікар чи лікарня?

Гроші від НСЗУ може отримувати тільки суб'єкт господарювання – тобто медичний заклад у формі комунального некомерційного підприємства або, наприклад, приватна клініка в формі ТОВ.

Лікар-ФОП це також суб'єкт господарювання, він може підписати контракт з НСЗУ на стандартних умовах.

НСЗУ не наймає лікарів на роботу, вона підписує договори з медичними практиками.

В будь-якому випадку лікар не буде працювати сам – мінімальна практика буде включати медичних сестер.

Чи буде опубліковано систему тарифів, за якими Національна Служба Здоров'я України буде контрактувати медзаклади?

Звичайно, усі тарифи в системі будуть відкриті.

Чи не почнуть лікарі "гризтися" за пацієнтів, компрометувати один одного?

Останнім часом я багато часу проводжу в поїздках по регіонах і зустрічах з лікарями. Як не дивно, але я часто чую, що атмосфера в колективах при діючій системі фінансування, м'яко кажучи, не колегіальна. На мій погляд, це насамперед результат нездорової системи фінансових відносин усередині медичних закладів.

Ми ж створюємо максимально прозору систему – платимо за результат і даємо можливість на місцях обирати будь-які форми організації. Це означає, що лікарі будуть зосереджені на пацієнті, а не на компрометації одне одного.

Чи планується індивідуальне ліцензування медичних працівників з можливістю позбавлення ліцензії?

Так. Це стратегічна мета реформи, яка потребує істотних змін до законодавства. Позитивом є те, що проблема визнається і МОЗ, і профільним комітетом парламенту.

Отже, є надія на її вирішення.

Як буде побудована взаємодія первинки та вторинки?

Лікар первинної ланки – це провідник пацієнта в системі, яка покривається страховим фінансуванням від НСЗУ.

Пацієнт може прийти до лікаря вторинної ланки сам, але це не буде покриватися національним страхуванням. Звичайно, якщо пацієнту потрібні регулярні консультації лікаря вторинної ланки, то не потрібно буде кожного разу ходити до сімейного лікаря за скеруванням.

Але сімейний лікар – це людина, до якої збирається вся інформація про здоров'я пацієнта і який може бачити взаємозв'язки, які не побачать профільні лікарі.

Тому він – головний контакт громадянина та системи.

Вторинна ланка буде фінансуватись НСЗУ за іншим механізмом. Тобто, оплачуватись буде лікування конкретних випадків у пацієнтів. Розрахунок ціни послуги за методикою "діагностично-споріднених груп" – це наше завдання на 2017 рік.

Вторинна ланка переходить на нову схему фінансування з 2018 року.

Фото alexraths/Depositphotos

ГРОМАДИ

Чи залишиться модель ЦПМСД?

Усі моделі організації будуть рівні в своїх правах на заключення договорів з НСЗУ.

ЦПМСД (центри первинної медико-санітарної допомоги) є ефективними для населення від 30 тисяч мешканців. Для менших громад постачальниками послуг можуть бути комунальні амбулаторії чи приватні лікарські практики.

Як буде фінансуватися адміністративний та обслуговуючий персонал?

На первинній ланці витрати на адміністративний та обслуговуючий персонал включені в тарифи від НСЗУ, які отримує медичний заклад чи лікар-ФОП. Розмір цих платежів – предмет домовленості усередині колективу.

Медичним практикам буде вигідно тримати в себе мінімально можливу кількість адмінперсоналу, але при якому якість обслуговування пацієнтів та робота практики не страждатиме.

Що буде з міськздороввідділами?

Громади володіють дуже великим обсягом медичної інфраструктури. Нею потрібно керувати. Існує також чимало регіональних програм з охорони здоров'я.

Зараз голова місцевого здороввіділу зайнятий тим, що змушує якось працювати давно поламану систему. Після зміни фінансування, заклади будуть господарювати автономно.

Але наймач голови місцевого здороввідділу – громада. Тому його завданням буде забезпечити, щоб ця інфраструктура була спланована максимально розумно, а місцеві програми працювали ефективно. І це дуже багато роботи.

А як будуть працювати відомчі лікарні, наприклад, Феофанія?

Поступово вони інтегруються до загальної системи і будуть працювати так само, як і всі інші заклади.

ІНФРАСТРУКТУРА

Що робити з проблемою, коли головні лікарі почнуть передавати інфраструктуру афілійованим людям?

Проблема "афілійованих людей" у тому, що вони зазвичай погано лікують. Поріг входу в систему для лікаря-ФОПа дуже низький, а коштів від контрактування НСЗУ буде вистачати на практику включно з орендою.

Тому головні лікарі з "симпатіями" дуже швидко залишаться без лікарів, без пацієнтів, а відтак без бюджету лікарні й без роботи. А громада отримає лікарню, у якій нема ані лікарів, ані пацієнтів, натомість є борг по комунальних сплатах.

Тому я б на місцевих громад ретельно слідкував, що відбувається з їх майном.

Яка зараз укомплектованість оснащення медзакладів у містах та селах? Як буде забезпечуватись оснащення закладів апаратурою?

Дуже сильно залежить від регіону. Але всім зрозуміло, що ця укомплектованість далека від ідеалу.

Апаратура закладів це питання насамперед власників цих закладів – місцевих громад. Нам до цієї ситуації ще треба дійти. Однак забезпечення базовим рівнем укомплектованості первинної ланки у 2017 році – цілком посильна задача для громад, особливо в умовах фінансової децентралізації.

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МОДЕЛЬ (НСЗУ)

Яку функцію хоче виконувати влада?

Роль Національної служби здоров'я України – оператор. Вона також контролює виконання договорів та проводить розрахунок тарифів на медичні послуги.

МОЗ – регулятор, встановлює стандарти та визначає політику в галузі.

Кабінет Міністрів затверджує гарантований пакет медичних послуг. Кабмін координує роботу НСЗУ через міністра охорони здоров'я.

Верховна Рада голосує за бюджет, частиною якого буде і гарантований пакет медичних послуг.

Чому обрано саме таку модель страхування?

У національному солідарному страхуванні кошти збираються через систему загального оподаткування, страховий пул є частиною бюджету країни, а виплати здійснює окремий оператор.

Зараз в України вже є два перших елемента, тому з практичної точки зору така система найпростіша до впровадження. За рекомендаціями міжнародних організацій така система найкраще підходить для країн, що розвиваються. Вона дозволяє покрити усіх громадян гарантованим рівнем медичного обслуговування, причому управління системою відносно нескладне.

Чому не запускається модель, що фінансується через окремий податок із заробітної платні?

В Україні дуже великий ринок тіньової праці. Якщо ми введемо новий податок на заробітну платню, то, по-перше, ми вдаримо по всій економіці, а по-друге, ті, хто працює легально, почнуть платити за лікування всіх.

Але непрямі податки – ПДВ та акцизи платять усі, хто живе в Україні. Кожного разу, коли ви їдете в автобусі, ви платите акциз на бензин. Будь-яка покупка в магазині – це сплата ПДВ.

Тому канал фінансування страхового пулу – це непрямі податки.

Чому НСЗУ назвали саме так?

Ми занадто довго дивились на медицину як на спосіб лікування хвороб.

Звичайно це важливо, але куди важливіше – залишатись здоровими. Крім того, у назві ми наголошуємо, що національне страхування – це служба, тобто сервіс для нас з вами.

Чи буде введено копеймент, щоб системою не зловживали?

Копеймент дійсно використовується в багатьох країнах. Концепція реформування системи фінансування охорони здоров'я України, ухвалена урядом, передбачає, що будь які співоплати з боку громадян будуть єдиними для всіх громадян, коли вони будуть запроваджені на подальших етапах реформи.

ЗАПУСК СИСТЕМИ

Чому реформу не можна зробити швидко, за рік?

Реформа будь-якої великої системи, на жаль, займає час. Навіть у "найшвидших" країнах вона займала від 5 до 7 років.

Україні відкладати реформу немає куди, тому реформа починається в 2017-му році й протягом трьох років буде в цілому завершена для всієї системи.

Первинна ланка простіше за організацією, тому ми встигаємо запустити фінансування первинної ланки вже у 2017 році.

Заклади вторинної ланки та вище мають на цей рік декілька завдань: навчитись автономно планувати штатний розпис, працювати в межах "глобального" бюджету, розрахувати вартість своїх послуг.

Є спільне з громадами завдання: автономізація закладів, планування госпітальних округів.

З 2018-го ці заклади теж перейдуть на нове фінансування за прямими договорами.

Де взяти професійних лікарів?

Навчити.

Ми не можемо набрати лікарів так як патрульних поліцейських. Тому медична реформа передбачає не тільки зміни в фінансуванні медичних закладів, а ще й зміни в системі навчання та підвищення кваліфікації лікарів.

Тут ми спільно працюємо з іншими членами команди МОЗ, найбільше з Олександром Лінчевським та його командою.