У МОЗ визначилися із першими госпітальними округами в регіонах

МОЗ віддало на погодження проекти перших госпітальних округів, до складу яких повинно входити не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я.

МОЗ віддало на погодження проекти перших госпітальних округів. Фото i.ytimg.com

Межі та склад осередків визначаються так, щоб їхні жителі мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу, йдеться на сайті МОЗ.

"Хочу звернути увагу, що межі госпітального округу та адміністративно-територіального округу – це різні речі. Головне – повинна бути така структура лікарень, яка забезпечує доступність кожної людини до медичної послуги. Якщо виникають питання щодо прикріплення територій до тієї чи іншої лікарні – це виключно компетенція місцевої влади", – заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Перелік та кількість госпітальних округів, поданих на погодження в центральні органи виконавчої влади виглядає так: м. Київ - 1 округ; Київська обл. – 4 округи; Кіровоградська обл. – 4 округи; Миколаївська – 4 округи; Полтавська – 4 округи; Вінницька – 3 округи.

Крім того, попередньо визначилися з госпітальними осередками Дніпропетровська обл. – 5 округів; Житомирська – 4 округи; Запорізька – 5 округів; Одеська – 5 округів; Рівненська – 3 округи; Хмельницька – 3 округи; Черкаська – 4 округи.

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"До міністерства та Кабміну почали надходити листи, у яких депутати різних рівнів скаржаться на "поганий" розподіл територій в рамках госпітальних округів. МОЗ України вкотре наголошує – господарювання та ухвалення рішень зараз належить до компетенції громад. Україна повинна пройти шлях від адміністративно-командної форми правління, коли з центру вказували де і що будувати, до демократичної, коли місцева влада братиме на себе відповідальність за комфорт життя своєї громади", – зазначив Ковтонюк.

Нагадаємо, існують також нормативи кількості обслуговування пацієнтів в округах.

Так, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 1-го рівня має обслуговувати не менше 120 тисяч осіб, 2-го рівня – не менше 200 тисяч осіб.

Адміністративним центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тисяч осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.

Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 км.

Упорядкування мережі медичних закладів відбувається за двома принципами: доступність громадянина до медичної допомоги та належне навантаження на заклади, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців.