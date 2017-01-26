Близько 10% майбутніх лікарів щороку не отримують дипломи – МОЗ

Щороку в Україні не отримують дипломи близько 10% некваліфікованих лікарів, які закінчили медвиші, у 2016 році на фінальному іспиті серед випускників медичних університетів не отримали дипломи більше 100 осіб.

Такі дані навела заступниця директора Центру тестування при МОЗ Марина Мруга під час прес-конференції про стан медосвіти в Україні 26 січня.

На початку 2017 року стало відомо, що знання українських студентів-медиків протестують на відповідність міжнародним стандартам.

Знання українських студентів-медиків протестують на відповідність міжнародним стандартам. Фото cozyta/Depositphotos

"Тестування потрібні для того, щоб перевірити, чого варта українська медична освіта. Воно може показати, як український студент вирішуватиме задачі, які, наприклад, американський студент також складає. Крім того, тести покажуть, як потрібно реформувати медичну освіту", – розповів під час прес-конференції заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Уже в березні цього року інтерни здаватимуть змішаний екзамен, у якому будуть завдання із міжнародного тестування.

Субтест за міжнародними стандартами інтегрують до звичних для студентів медичних університетів та інтернів тестів КРОК.

Тести КРОК базуються на стандартах галузі охорони здоров'я, які визначає держава. 24 січня 2017 року затвердили новий стандарт, тепер КРОК переглянуть теж.

Загалом, КРОК – це система трьох іспитів, які складаються на третьому курсі, наприкінці 6 курсу та під час інтернатури.

Тест складається із 200 запитань, студенти та інтерни мають по одній хвилині, щоб відповісти на кожне із них, тобто в цілому 200 хвилин. Іноземці на складання цього іспиту в Україні мають додатковий час.

Банк завдань формується українськими медичними експертами, більшість з яких делегують медичні вищі навчальні заклади України.

Кожне тестове завдання проходить три етапи перевірки, рецензування та оцінки, перш ніж потрапити до студентів чи інтернів.

Додаткові тести, базовані на американських стандартах, додадуть на 2 етапах: передліцензійному та післяліцензійному.

На післяліцензійному етапі до іспиту "Крок 3. Загальна лікарська підготовка", який є обов’язковим для атестації лікарів-інтернів та має відбутися 28.03.2017 року включать субтест із надання допомоги при невідкладних станах.

"Субтест сформовано з питань щодо надання допомоги при невідкладних станах, яка в Україні та світі здійснюється за подібними (наближеними) протоколами", – сказала заступниця директора Центру тестування при МОЗ Леся Войтенко.

Уже в березні цього року інтерни здаватимуть змішаний екзамен, у якому будуть завдання із міжнародного тестування. Фото CITAlliance/Depositphotos

За словами Войтенко, на доліцензійному етапі складається іспит – "Міжнародні основи медицини" (IFOM), він поєднує 5 дисциплін, знання яких необхідні для кожного лікаря.

Крім того, результати складання субтестів не впливають на кінцеву оцінку, яка ставиться за іспит.

"Якщо результат, який отримає випускник 6 курсу медвишу в Україні буде рівним або вищим результату, який отримає випускник у США, він отримає сертифікат про складання цього іспиту з Міжнародних основ медицини", – додала Войтенко.

Також за результатами виділять групу з найкращих 5% та 10% студентів по Україні, які теж отримають відповідний сертифікат.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, результати перевірки відповідності знань українських студентів міжнародним стандартам оприлюднять.