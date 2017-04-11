У МОЗі прогнозують, що зросте частка приватної медицини

Після впровадження реформи фінансування місце приватної медицини в загальній системі охорони здоров’я суттєво зросте.

Після впровадження реформи фінансування місце приватної медицини в загальній системі охорони здоров’я суттєво зросте. Фото Depositphotos

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк під час спеціалізованого бізнес-форуму "Приватна медицина в Україні-2017".

"До сьогодні приватний ринок і приватний інвестор були затиснуті бюджетними обмеженнями, ДБНами, СанПіНами і не могли розкрити весь свій потенціал. Але тепер приватній медицині буде набагато більше місця в загальній системі охорони здоров’я", – зазначив заступник міністра.

Він розповів учасникам заходу про ухвалений закон щодо автономізації медзакладів та внесення до Верховної Ради пакету законопроектів, які дозволять перейти на нову модель фінансування галузі.

"Це дасть можливість пацієнту піти в заклад будь якої форми власності, – державний комунальний, приватний, відомчий, – де надається медична послуга через систему національного медичного страхування.

Таким чином, вперше в країні замість пустої декларації про "безкоштовну медицину", буде прописано скільки коштує кожна конкретна медична послуга, що покриватиметься з державного бюджету, а що підлягатиме співоплаті громадянина.

У частині послуг, де йдеться про співоплату громадянина, приватна медицина та приватне страхування знайдуть свого замовника", – зазначив Ковтонюк.

У той же час він підкреслив, що реформа боляче вдарить по чинній "бізнес-моделі" деяких державних закладів та серйозно вплине на бізнес-моделі приватних, адже йдеться про роботу з великим державним замовленням, хоча й за тарифами значно скромнішими, ніж ті, що існують в приватних медзакладах.