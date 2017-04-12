"35 тисяч на місяць": МОЗ порахував, який дохід буде у лікарів первинки

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12 квітня 2017

Медична практика (лікар та медсестра), яка обслуговуватиме 2000 пацієнтів, буде отримувати середній дохід в обсязі 35 000 гривень на місяць.

Такі розрахунки закладені у фінансово-економічному обґрунтуванні законопроекту "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", який переданий Міністерством охорони здоров'я на голосування до Верховної Ради.

Зокрема, були виконані розрахунки вартості надання послуг первинної медичної допомоги та порівняння витрат з розміром пропонованого тарифу на відповідні послуги.

Медична практика, яка обслуговуватиме 2000 пацієнтів, буде отримувати середній дохід в обсязі 35 000 гривень на місяць

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За підрахунками МОЗу, максимальна сума необхідних витрат на діагностичні тести, витратні матеріали та амортизацію оснащення, пов’язаних з виконанням галузевих вимог на рівні первинної медичної допомоги, становитиме 9 081 гривень на місяць.

"Таким чином, обсяг коштів для оплати заробітної плати та інших поточних видатків становитиме, в середньому, 25 919 гривень на місяць", – зазначають у міністерстві.
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