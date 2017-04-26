20 вопросов о вакцинации к Евгению Комаровскому

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Есть ли связь между страной производства вакцины и возникновением усложнений, как местных, так и общих?

Когда мы слышим замечательное слово Индия, каждый из нас видит перед собой индийские трущобы, реку Ганг с плывущими покойниками, слонов, бенгальских тигров… А также индуса в позе йога, который палочкой порошок крошит, колотит его. Потом они запаивают его ампулы, и присылают нам вакцины. Вот это примерно то, что мы видим.

Я просто хочу, чтобы вы понимали, что когда, например, в Бельгии стоит завод, который производит вакцину, то он золотой, каждая ампула золотая.

Если вы думаете, что на этом заводе сидят бельгийцы и что-то там делают, то нет, это полностью автоматизированные цеха, где нет вообще людей.

И вот, умные люди решают, что намного проще построить такой завод где-нибудь в Индии.

Чем она хороша?

Произведенную вакцину надо ж еще куда-то везти. Транспортировка вакцин – это температура определенная, и это очень дорого.

И если есть Индия, и рядом с ней миллиард человек в Индокитае и еще два миллиарда в самом Китае, то это очень удобно: расходы на транспортировку уменьшается в 3-4 раза.

Вы думаете, что завод там по индийским технологиям построили? Нет, стоит такой же завод как и в Бельгии или Америке, в котором все стерильно, в котором каждый индус имеет высшее образование, и вам фору даст в английском и французском.

Почему нам привозят индийскую вакцину? Извините меня, но если есть вакцина КДС, где одна доза стоит 20 долларов, а есть вакцина, которая стоит 1 доллар. Вы считаете, что наша страна заработала на 20 долларов?

Давайте четко понимать на сегодня, что в мире есть острый дефицит вакцин.

Я для своих внуков купить "Infanrix" не смог. Несмотря на личные связи, и то, что я даже читал компаниям лекции, писал для них книги о вакцинации, но когда я их попросил добыть лично Комаровскому вакцину, мне сказали "дулечки, Евгений Олегович! Нету такого!".

Почему?

Потому что вакцина – это не кирпич. Ее нельзя пойти и купить.

Вакцину надо заказать. Если вы заказываете вакцину за три года вперед – то цена одна. Если сейчас – то тройная цена. Поэтому нормальные страны планируют, сколько детей рождается, когда кому что надо, и заказывают вакцины на 5-6 лет вперед, с небольшим запасом.

Те вакцины, что в нас тут появляется иногда – это те запасы, которые им не понадобились.

То, что к нам приходит – это нормальная индийская вакцина, которой привиты миллиарды человек в год. И я не вижу никакой разницы.