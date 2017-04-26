20 вопросов о вакцинации к Евгению Комаровскому

24-30 апреля во всем мире проводится неделя иммунизации.
Эти тематические дни были введены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью распространения знаний о вакцинации.
В этом году в Украине к информированию о вакцинировании активно примкнули родители. В частности, те которые объединились в общественную организацию "Батьки за вакцинацію".
Они пригласили на открытую дискуссию доктора Евгения Комаровского.
"Мне чертовски приятно, ведь лично я провожу Всемирную неделю вакцинации уже четвертый год, но только я ее всю жизнь провожу сам, и вдруг оказалось, что появились в нашей стране люди, которые готовы стать рядом со мной", – прокомментировал это событие доктор.
"Украинская правда. Жизнь" записала ответы Комаровского на наиболее интересные вопросы, которые задавали мамы и папы, и предлагает вам с ними тоже ознакомиться.
Почему в Украине такие маленькие охваты населения вакцинацией?
Потому, что вакцинация убивает сама себя. Вакцинация, именно из-за своей эффективности сама против себя работает.
Вы перестали боятся. Вы не боитесь ни коклюша, ни дифтерии, ни кори. Вы этого не видите, вы об этом не знаете. И больше всего на свете я хочу, что бы вы не узнали об этом. Вот это моя задача.
В Румынии эпидемия кори. Вот вдумайтесь: причем нормальной информации об этой эпидемии нет. Я объясню почему. Потому что в Румынии, по их данным, умерло 20 детей, а корью заболело 3 тысячи, такого при кори не бывает. При кори умирает в 21 веке один на тысячу. То есть если умерло 20, значит, сколько должно заболеть? 20 тысяч! А они говорят, что заболело 3 тысячи. То есть ситуация намного более драматична, чем нам говорят, но при этом в Румынии привито 85%, а у нас меньше 50%.
Поэтому когда сюда грянет корь, и когда будут стоять гробики во всех киевских дворах, все сразу полюбят вакцинацию. И тогда все бросятся добывать вакцину. Я не хочу, что бы мы такой ценой к этому пришли, и опять начали любить вакцину. Вот и все.
Как правильно подготовить ребенка к вакцинации, чтобы потом снизить побочные эффекты?
Всемирная организация здравоохранения считает, что если ребенок в ясном сознании, двигается, может глотать и дышать, то его надо поймать и уколоть. То есть вот прилетел вертолет в тайгу или в Африку, сел, всех детей, которых смогли догнать, привили и все.
На самом деле, это огромное заблуждение, что прививка дает хоть какую-то дополнительную нагрузку.
Меня смущает другое. Когда наш ребенок болен, как правило, вирусной инфекцией, то в крови есть определенный уровень интерферона, который мешает выработке иммунитета.
То есть не прививка опасна ребенку, а наличие болезней не позволяет вакцине себя проявить. Поэтому лучше, когда он будет здоровый или, по крайней мере, он будет не в остром периоде инфекционной болезни.
Таблеток для подготовки к вакцинации нет. Главное, что я бы хотел, что, если ребенок неделю не какавший, что бы ему клизму перед вакцинацией поставили, а самое главное, чтобы на этапе вакцинации его уберегли от соплей.
Есть главные ошибки до, и есть главные ошибки после.
"До" – это вы просто разносите деньги шарлатанам. Людям, которые говорят: "Сейчас мы вам сделаем анализы, и скажем, можно вам вакцинироваться, или нет". На вашей глупости зарабатываются деньги.
Главная подготовка к вакцинации – это улыбка родителей. Просто когда мама находится в состоянии стресса, то этот адреналин в молоке попадает ребенку. Реакция на адреналин: нарушение сна, беспокойство, нарушения терморегуляции.
Мой опыт говорит о том, что, когда у мамы нет мозгов, то ребенок прекрасно переносит вакцинацию. Чем больше мама психует, нервничает, тем хуже вакцинация. Поэтому мужики – отвлекайте мам. В тот же день, когда ребенку сделали вакцинацию, папа должен взять огонь на себя, и с утра до ночи маму отвлекать разными положительными эмоциями. Это очень помогает перенести вакцинацию правильно.
Нужно ли сдавать анализ крови перед прививкой?
Вы можете сдавать анализ крови исключительно для себя.
Для вакцинации это не надо. Ничего принципиального вы там не увидите. Ну, увидите вы низкий гемоглобин, так надо прививать все равно, ведь низкий гемоглобин это не повод.
Если у ребенка есть скрытая инфекция, при этом он улыбается в сознании, может ходить и глотать, то эта скрытая инфекция не влияет на формирование иммунитета. Прививайте!
Наши врачи советуют за три дня до вакцинации и после пить антигистаминные препараты. Насколько это целесообразно?
Я вообще не понимаю, какое отношение противоаллергический препарат имеет к выработке противоинфекционного иммунитета.
Думайте, и не пичкайте детей всяким.
Есть ли связь между страной производства вакцины и возникновением усложнений, как местных, так и общих?
Когда мы слышим замечательное слово Индия, каждый из нас видит перед собой индийские трущобы, реку Ганг с плывущими покойниками, слонов, бенгальских тигров… А также индуса в позе йога, который палочкой порошок крошит, колотит его. Потом они запаивают его ампулы, и присылают нам вакцины. Вот это примерно то, что мы видим.
Я просто хочу, чтобы вы понимали, что когда, например, в Бельгии стоит завод, который производит вакцину, то он золотой, каждая ампула золотая.
Если вы думаете, что на этом заводе сидят бельгийцы и что-то там делают, то нет, это полностью автоматизированные цеха, где нет вообще людей.
И вот, умные люди решают, что намного проще построить такой завод где-нибудь в Индии.
Чем она хороша?
Произведенную вакцину надо ж еще куда-то везти. Транспортировка вакцин – это температура определенная, и это очень дорого.
И если есть Индия, и рядом с ней миллиард человек в Индокитае и еще два миллиарда в самом Китае, то это очень удобно: расходы на транспортировку уменьшается в 3-4 раза.
Вы думаете, что завод там по индийским технологиям построили? Нет, стоит такой же завод как и в Бельгии или Америке, в котором все стерильно, в котором каждый индус имеет высшее образование, и вам фору даст в английском и французском.
Почему нам привозят индийскую вакцину? Извините меня, но если есть вакцина КДС, где одна доза стоит 20 долларов, а есть вакцина, которая стоит 1 доллар. Вы считаете, что наша страна заработала на 20 долларов?
Давайте четко понимать на сегодня, что в мире есть острый дефицит вакцин.
Я для своих внуков купить "Infanrix" не смог. Несмотря на личные связи, и то, что я даже читал компаниям лекции, писал для них книги о вакцинации, но когда я их попросил добыть лично Комаровскому вакцину, мне сказали "дулечки, Евгений Олегович! Нету такого!".
Почему?
Потому что вакцина – это не кирпич. Ее нельзя пойти и купить.
Вакцину надо заказать. Если вы заказываете вакцину за три года вперед – то цена одна. Если сейчас – то тройная цена. Поэтому нормальные страны планируют, сколько детей рождается, когда кому что надо, и заказывают вакцины на 5-6 лет вперед, с небольшим запасом.
Те вакцины, что в нас тут появляется иногда – это те запасы, которые им не понадобились.
То, что к нам приходит – это нормальная индийская вакцина, которой привиты миллиарды человек в год. И я не вижу никакой разницы.
С чем связано большинство реакций на "индийскую вакцину" АКДС?
Прежде всего, с тем, что во все цельноклеточные вакцины АКДС, специально вводиться в состав вакцины особая соль алюминия, которая вызывает острые воспалительные процессы в том месте, куда вакцину вкололи.
Это делается специально. Нога должна болеть после укола.
Для чего это нужно?
Вакцина не попадает в кровь, а остается в мышцах. Там начинается воспаление, и иммунные клетки со всего организма идут в место укола, и "знакомятся" с препаратом.
Выработка иммунитета происходит именно так: не препарат разноситься по организму, а иммунные клетки знакомятся с ним в бедре или "5-й точке". Поэтому это естественно, когда аж 3 дня у ребенка болит нога.
Второе, что нужно знать всем родителям, – у детей первого года жизни, иммунный ответ слабее, потому что у них не зрелый иммунитет по сравнению с ребенком старше 1 года.
То есть доза для ребенка меньше года, теоретически, должна быть вдвое больше, чем для однолетнего ребенка. И когда наши "умные" мамы говорят, что подождут до года, когда ребенок станет крепче и здоровее, то вакцинируемый, фактически, получит двойную дозу, которая вообще не нужна.
Когда ребенок прививается правильно, вовремя, по календарю, общих реакций даже не будет. Если вы не можете следовать схеме, то делайте вакцинацию как можете.
Нам с рождения запрещали делать вакцинацию. Вышли с роддома с БЦЖ, но начали вакцинироваться уже в 2,5 года. Естественно, календарь мы еще не догнали. Как это сделать правильно? Какой должна быть периодичность вакцинации?
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что если не было вовремя сделано, то надо сделать в минимальные сроки с рекомендуемыми интервалами.
То есть нет вакцинации АКДС, с интервалом в месяц – три, через год, четвертый. Просто представьте себе, что вы новорожденный, и начали прививаться. Вот и все.
Если был нарушен график вакцинации против гепатита Б. Например, первая вакцина была в 2,2 года, вторая 3,4. И вот, после последней прошло 9 месяцев, есть ли смысл делать новую?
Всемирная организация говорит: "Ничего никогда не пропадает". Если не было возможности вакцинироваться, то надо в минимально короткие сроки ввести недостающие дозы.
У вас одной дозы не хватает? Ввели и закрыли тему.
Развенчайте, пожалуйста, миф: может ли вакцина вызвать аутизм?
Это было ляпнуто один раз. После этого и автор, и все международные структуры доказали… Были проведены несколько сотен исследований. На материале миллионов детей пытались выявить эту связь. Связь не установлена.
Когда девочкам нужно делать вакцины от папиломовирусной инфекции? И нужно ли делать ее взрослым женщинам?
Каждая мать, по большому счету, свою девочку знает. Если есть шансы, что твоя девочка в ближайшие 5 лет поменяет 10 половых партнеров, то лучше сделайте.
Лучше сделать до начала половой жизни. 11-12 лет самое время.
Женщинам уже не актуально, как правило.
Нужно ли проводить профилактическую вакцинацию от коклюша во время беременности?
Коклюш – смертельно-опасная болезнь именно для ребенка первого полугодия. Наша задача – защитить этого ребенка.
Где месячный ребенок может взять коклюш? Он возьмет его только от членов своей семьи. Его нужно защитить на то время, пока его нельзя привить. А привить его нельзя первые два месяца жизни.
Во всех цивилизованных странах есть специальная стратегия защиты новорожденных от коклюша, которая называется "стратегия кокона", то есть все дети, все взрослые окружающие новорожденного, должны быть привиты от коклюша.
Самая эффективная – эта вакцинация беременных от коклюша, но если в доме есть: папа, няня, бабушка, старший брат, они должны быть привиты от коклюша дополнительно. Вот так защищают детей.
На каком сроке беременности прививаться маме от коклюша? Как только узнала о беременности.
Мы решили вакцинировать от пневмокока ребенка, сделали первую дозу "Превенара", он закончился на Украине. Можно продолжать "Синфлориксом"?
Можно. Все сертифицированные ВОЗ вакцины от одной и той же болячки, являются взаимозаменяемыми. Запомните это.
Нужно ли вакцинироваться от ветрянки?
Нужно об этом кричать всем! Я руками и ногами за!
Вакцинация от ветрянки – это не вопрос целесообразности. Это вопрос материальных возможностей. Есть возможность – добыли вакцину – привейтесь.
Вопрос в том, что даже имея возможность – вакцину найти нельзя.
Все обсуждают то, что фармакологические фирмы – это вакцинации, которые нещадно на нас зарабатывают. А что ж, если они все так на нас пытаются заработать, мы не можем этот яд купить?
Ни за какие деньги вы не купите "Инфандекс гекса" в Украине. Ни за какие деньги нет вакцины от ветрянки.
Кстати, количество фирм, производящих вакцины, с каждым годом уменьшается. Просто потому, что всех уже достала антивакцинальная компания. Хочешь производить вакцину – тебе надо иметь целый штат юристов, которые будут тебя защищать от идиотов.
Нужно ли проводить вакцинацию от полиомиелита?
Вакцинация от полиомиелита – чуть ли не самая легко переносимая вакцинация. Я бы делал.
Риск есть только тогда, когда первый раз в жизни ребенок прививается живой вакциной. Живая вакцина – та, которая в капельках, и дает более сильный иммунитет, чем вакцина в уколах.
У нас фальсификации с этой вакцинацией катастрофические. Вакцину получило очень мало детей, но написали, что привита чуть ли не вся страна. Ситуация очень сложная, угроза от полиомиелита сохраняется.
Стоит ли делать прививки перед путешествием?
Путешествия и вакцинация – это совершенно нужная тема, которая, как правило, расписана на сайте ВОЗ.
В Украине с этим ситуация неплохая. Тьху-тьху-тьху, вроде, все нормально.
Пока вы лазите по Карпатам это не так актуально.
Если вы решили подняться на Килиманджаро, то без прививки от желтой лихорадки вас туда не пустят. Захотели пожить немножко во Вьетнаме? Ну, японский энцефалит сам Бог велел вам сделать.
Защищает ли вакцина БЦЖ от туберкулеза?
Вакцина БЦЖ защищает от двух смертельно опасных форм туберкулеза: от туберкулезного менингита и от диссеминированного туберкулеза легких.
Никто из создателей этой вакцины не утверждал, что она защищает от туберкулеза.
Вам, людям, которые ничего в этом не понимают, говорят: "Вот, смотрите, сколько лет уже прививают БЦЖ, а туберкулеза полно!"
Это – полуправда. Туберкулезного менингита – нет! Вот поэтому, БЦЖ нужна.
Есть такое понятие "инфицирующая доза". Это когда мы вдохнули, и нам в легкие попало какое-то количество туберкулезных палочек. Условно говоря: попало 10 палочек – мы не заболели. Попало 100 – заболели.
Что должно произойти, чтобы в воздухе было много этих палочек?
Не должно быть воздухообмена, когда куча народа находится в одной, плохо проветриваемой, комнате.
Где?
В тюрьме, общежитии, казарме, интернате, доме престарелых, больнице… У нас клас невозможно проветрить! А в трамвае, если откроете форточку, то каждый второй закричит, что его продует!
Пока мы в такой стране живем – надо БЦЖ делать всем подряд.
В стране, где средний дом это 2 этажа, где тюрьма – дай Бог каждому пожить в таких условиях хоть иногда, так там можно и не делать БЦЖ. Потому что там вовремя обследуют, вовремя поставят диагноз и будут лечиться.
А в нашей стране, где вы никому не нужны, с воздухообменом проблемы. Так приходится вакцинироваться.
Если вакцину неправильно хранили, то она не эффективна?
Она не опасна. Убить она не сможет.
Как вакцинироваться взрослым?
Каждые 10 лет дифтерия и столбняк, каждую осень – грипп. Это то, что обязательно.
Если хотите размножаться то корь, краснуха, ветрянка тоже не помешает если не болели.
Есть ли какой-то процент детей, которые имеют непереносимость вакцин?
Да, есть дети. Вероятность непереносимости примерно 1:1000000 доз.
Главное иметь возможность оказать скорую помощь при развитии реакции непереносимости. Это тот вопрос, который вы можете задать любому доктору в прививочном кабинете: "Доктор, а если у меня будет острая реакция, где у вас адреналин, дексаметазон? Нету? До свидания!".
Насколько безопасно вакцинировать детей от гриппа?
Единственная вакцинация, с которой я столкнулся за время обучения в мединституте – вакцинация от гриппа.
Весь курс повели под "дулом пистолета" показывать новую методику, и на следующий день весь курс пришел в соплях по пояс.
Я очень не полюбил после того случая вакцинацию от гриппа.
Потом, уже врачом, а это был приблизительно 91-92 год, я привился от гриппа российской, советской в то время, вакциной, после этого, я благополучно заболел гриппом. Настоящим, ведь лаборатория подтвердила, что это точно он.
Две мои попытки привели к болезням и соплям.
В 2000 году я получил европейскую, инактивированную вакцину, и всю зиму ко мне толпами ходили больные с гриппом, и это был первый год, когда я гриппом не болел.
С 2000 года я гриппом не болел ни разу. Но я понимаю, как только грипп появится, у меня нет шансов его избежать.
Вопрос не в том, надо ли вакцинироваться или нет, а в качестве вакцины. На сегодня, те вакцины, которые есть у нас, реально работают.
Люди должны понять, что вакцинация – это наша внутренняя этика. Грипп – смертельно опасное заболевание для нескольких категорий людей. Наибольшую угрозу грипп приносит для беременных и людей старше 65 лет.
Вы – молодые и здоровые, скорее всего, поправитесь, но вы принесете грипп домой, и убьете ваших родителей.
Это когда бабушки болели гриппом, а через несколько дней умирали от инсульта. Диагноз – инсульт, а то, что именно грипп спровоцировал смертоносную болезнь – никто не напишет.
По этому, когда вы вакцинируетесь от гриппа, вы – защищаете своих стариков.
Во всем мире есть специальные вакцины для пожилых людей. Мы о них даже мечтать не можем. Поэтому, вакцина от гриппа работает, вакцина каждый год разная, под те штампы, которые циркулируют именно в этом году.
Анна Голишевская, журналист, специально для УП.Жизнь
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