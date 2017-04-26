20 вопросов о вакцинации к Евгению Комаровскому

Анна Голишевская журналист
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26 квітня 2017

24-30 апреля во всем мире проводится неделя иммунизации.

Эти тематические дни были введены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью распространения знаний о вакцинации.

В этом году в Украине к информированию о вакцинировании активно примкнули родители. В частности, те которые объединились в общественную организацию "Батьки за вакцинацію".

Они пригласили на открытую дискуссию доктора Евгения Комаровского.

"Мне чертовски приятно, ведь лично я провожу Всемирную неделю вакцинации уже четвертый год, но только я ее всю жизнь провожу сам, и вдруг оказалось, что появились в нашей стране люди, которые готовы стать рядом со мной", – прокомментировал это событие доктор.

"Украинская правда. Жизнь" записала ответы Комаровского на наиболее интересные вопросы, которые задавали мамы и папы, и предлагает вам с ними тоже ознакомиться.

Анна Голишевская, журналист, специально для УП.Жизнь

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