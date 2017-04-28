МОЗ: 1,7 млн українців потребують психіатричної та наркологічної допомоги

Відповідно до офіційних даних, станом на початок 2016 року було зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребують психіатричної та наркологічної допомоги.
|Зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребують психіатричної та наркологічної допомоги. Фото photographee.eu/Depositphotos
Це майже 4% від усього населення країни, повідомляє МОЗ.
У структурі психічних розладів у 2015 році найпоширеніші розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини), що становило 58,41% усіх зареєстрованих випадків.
Порушення здоров’я пов’язані зі стресом, невротичні та соматоформні розлади становили 8,9%, розлади настрою – 1,8%.
Серед осіб із розладами психіки та поведінки, зареєстрованих у 2015 році, 62,7% – це особи працездатного віку.
За даними ВООЗ, показник глобального тягаря захворювань для психічних розладів у 2004 році становив 13%, а в 2020 році – сягне 15%. Найвищим цей показник є для країн Східної Європи, куди належить і Україна.
За даними ВООЗ, рівень самогубств у Східній Європі є особливо високим, а рівень споживання алкоголю надвисоким і продовжує зростати.