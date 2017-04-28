МОЗ: 1,7 млн українців потребують психіатричної та наркологічної допомоги

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28 квітня 2017

Відповідно до офіційних даних, станом на початок 2016 року було зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребують психіатричної та наркологічної допомоги.

Зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребують психіатричної та наркологічної допомоги. Фото photographee.eu/Depositphotos

Це майже 4% від усього населення країни, повідомляє МОЗ.

У структурі психічних розладів у 2015 році найпоширеніші розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини), що становило 58,41% усіх зареєстрованих випадків.

Порушення здоров’я пов’язані зі стресом, невротичні та соматоформні розлади становили 8,9%, розлади настрою – 1,8%.

Серед осіб із розладами психіки та поведінки, зареєстрованих у 2015 році, 62,7% – це особи працездатного віку.

За даними ВООЗ, показник глобального тягаря захворювань для психічних розладів у 2004 році становив 13%, а в 2020 році – сягне 15%. Найвищим цей показник є для країн Східної Європи, куди належить і Україна.

За даними ВООЗ, рівень самогубств у Східній Європі є особливо високим, а рівень споживання алкоголю надвисоким і продовжує зростати.
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