В Україні понад 42 тисячі смертей за останні 30 років пов'язані зі СНІДом

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17 травня 2017

Кількість офіційно зареєстрованих пов'язаних зі СНІДом смертей у період з 1987 по квітень 2017 років становить 42 732.

Кількість офіційно зареєстрованих пов'язаних зі СНІДом смертей у період з 1987 по квітень 2017 років становить 42 732. Фото michaeljung/Depositphotos

Згідно з інформаційним бюлетенем Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 1 квітня 2017 року кількість офіційно зареєстрованих в Україні випадків ВІЛ-інфікування – 303 473, повідомляє Інтерфакс.

Із них 96 163 випадків захворюваності на СНІД – без урахування з 2014 року даних по АРК і з 2015 року даних по території проведення АТО.

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У період з січня по квітень 2017 року було зареєстровано 6049 нових випадків ВІЛ-інфікування.

Також зафіксовано 3 266 тисяч випадків захворюваності на СНІД і 1022 випадків смертей, пов'язаних з ним.

Кількість дітей до 14 років, включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, сстановить 874 людини, з них 25 захворіли на СНІД, померла від нього одна дитина.

Найбільша кількість випадків ВІЛ-інфікування (1 223), захворюваності на СНІД (825) і смертей від нього (296) за даний період було зареєстровано в Дніпропетровській області.

Найменше – у Чернівецькій області:  24 ВІЛ-інфікування, 7 випадків СНІДу і 4 смерті від нього.

Щоб нагадати, що ВІЛ – не вирок, а терапія дозволяє людям із ним жити, у соцмережах стартував флешмоб #незабуті та #AIDSMemorialDay2017.

Він присвячений щорічному відзначення Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу 19 травня. Окрім флешмобу в соцмережах, відбудеться також всеукраїнська акція #Незабуті.

У Києві вона пройде 19 травня, о 10:00 біля меморіалу "Червона стрічка" (вул. Лаврська 23).
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