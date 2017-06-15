Уряд виділить додаткові 25 мільярдів гривень на медичну реформу – МОЗ

Уряд ухвалив Бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки, яка передбачає фінансування всіх етапів реформи охорони здоров’я.

Обсяг фінансування саме медичних послуг за три роки збільшиться на 25,7 млрд грн. Фото sudok1/Depositphotos

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк за підсумками засідання Кабінету міністрів, повідомляє МОЗ.

За словами Ковтонюка, бюджет на гарантований пакет медичних послуг виросте з 55 млрд, які є на сьогоднішній день у медичній субвенції, до 81,2 млрд грн у 2020 році.

Тобто обсяг фінансування саме медичних послуг за три роки збільшиться на 25,7 млрд.

У перший рік реформи (2018 р.) воно зросте на 10 млрд, у 2019 р. – орієнтовно на 8,2 млрд грн, у 2020 р. – на 7,3 млрд грн.

Згадані 10 млрд передусім підуть на реформу первинної ланки.

Крім того, уряд затвердив щорічне фінансування програми "Доступні ліки".

У поточному році держава виділила 500 млн грн на відшкодування ліків по 3 напрямках захворювань.

З наступного 2018 року і далі держава щороку виділятиме по 1 млрд грн на згадану програму.

"Хочу всім скептикам сказати, що реформа медицини повністю забезпечена фінансовими ресурсами. За рахунок вказаних коштів заплановано проводити оплати первинної медичної допомоги за єдиним національним тарифом, поступово запровадити оплату стаціонарної вторинної та третинної допомоги за проліковані випадки", – міністр фінансів Олександр Данилюк.