Супрун: те, що прийняла Рада, ще не медреформа, подамо новий проект

Другий законопроект про медреформу, яким мають внестися зміни до Бюджетного кодексу, був провалений, тому він буде знову внесений до Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Верховна Рада дуже важко ухвалила в першому читанні законопроект №6327, який запроваджує нову систему охорони здоров'я. Разом із цим депутати відхилили законопроект №6329, який має запустити нову модель фінансування. Без цього законопроекту ніяких змін НЕ БУДЕ — бо не буде ніяких коштів", - написала в.о. міністра.

Фото: 112.ua

Уляна Супрун також додала, що 227 голосів за законопроект №6327 — великий удар проти тих, хто роками котролював медицину в Україні.

І саме через це голосування за другий законопроект провалили.

"Це показує, що ми на правильному шляху. Мені дуже хочеться, щоб депутати нарешті почали відповідально та свідомо ставитися до прийняття рішень. Щоб замість популістичного "ви вбиваєте людей" або персональних нападів на мене чи команду, лунали конкретні зауваження та пропозиції".

Команда міністерства вимагає ухвалити законопроекти до кінця цієї сесії.