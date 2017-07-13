Під МОЗ профспілки вимагають скасування ще не прийнятої медреформи

Більше 3,5 тис осіб мітингують під будівлею МОЗ проти прийняття медичної реформи.
Організатори – Конфедерація вільних профспілок України – повідомили, що в акції беруть участь представники профспілок, медики та громадські активісти з усіх регіонів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
|Фото Лесі Литвинової
Головне гасло акції: "Зупинити медреформу на крові!".
|Фото Олександри Устінової
Протестувальники тримають плакати: "Доки ви реформуєте, ми вмираємо", "Смерть не чекає реформ", "МОЗ – ти економиш на життях українців" тощо.
|Фото Лесі Литвинової
Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець заявив, що реформу медицини необхідно зупинити.
|Фото Лесі Литвинової
|Фото Лесі Литвинової
|Фото Лесі Литвинової
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"Медичну реформу в нинішньому вигляді слід зупинити. Супрун має піти у відставку. Медична галузь на сьогодні ледь виконує покладені на неї функції. Але так звана "реформа" Уляни Супрун та її поплічників штовхає вітчизняну медицину до катастрофи", – заявляє Волинець.
Він переконаний, що під керівництвом Супрун провалені всі напрямки роботи міністерства.
І заявляє, що в зв'язку з цим у регіонах вже розпочалися акції протесту.
"Уряд закриває лікарні, пояснюючи це необхідністю створення госпітальних округів. Українські лікарі сьогодні працюють у нелюдських умовах за принизливу зарплату", – зазначив Волинець.
За словами організаторів, учасники протесту планують пікетувати Верховну Раду, де будуть озвучені ключові вимоги акції.
Радник МОЗ Мітя Гурін зафіксував на відео жінку, яку помітив у тому, що вона відраховувала гроші і роздавала їх мітингарям.
Олександра Устінова з Центру протидії корупції написала, що під Раду пригнали державну швидку з заклеєними номерами.