Депутати хочуть дозволити лікарям не робити аборт з міркувань совісті

У Верховній Раді було зареєстровано проект закону, що пропонує дозволити лікарям відмовляти жінці в аборті з міркувань совісті.

У Верховній Раді було зареєстровано проект закону, що пропонує дозволити лікарям відмовляти жінці в аборті з міркувань совісті. Фото Ivankmit/Depositphotos

Законопроект №6747 було зареєстровано 17 липня. Зараз його розглядають у Комітеті з питань охорони здоров'я.

Згідно із законопроектом, медпрацівник має право відмовитися призначати чи робити штучне переривання вагітності через світоглядні чи релігійні переконання.

Водночас лікар зобов’язаний повідомити про свою відмову жінці, надати всю необхідну інформацію про операцію, а також про медичного працівника чи заклад охорони здоров’я, де вона може отримати ці медичні послуги.

За відмову призначити чи взяти участь в проведенні аборту лікар не може бути притягнутий до відповідальності.

Крім того, йдеться, що у випадку невідкладної ситуації лікар не може відмовитися від проведення штучного переривання вагітності.

У законопроекті сказано, що аборт може бути проведений за бажанням жінки у закладах охорони здоров’я при вагітності терміном не більше 12 тижнів.

В окремих встановлених законодавством випадках, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від 12 до 22 тижнів.

Серед ініціаторів змін у законодавстві – нардепи Павло Унгурян, Юрій Мірошниченко, Ігор Мосійчук, Оксана білозір, Олександр Бригинець та інші.

Автори проекту посилаються на Декларацію відносно медичного аборту, ухвалену Всесвітньою медичною асамблеєю в 1970 році (зі змінами 1983 року).

У Декларації зазначається – якщо лікарю не дозволяють призначати та виконувати аборт його переконання, він може відмовитися від цього, забезпечивши продовження надання медичної допомоги кваліфікованими колегами.

У 2010 році Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію №1763 "Право на заперечення з міркувань совісті при наданні легальної медичної допомоги", у якій зазначено, що жодна особа, лікарня чи установа не повинні бути примушені, притягнені до відповідальності чи дискриміновані у будь-якій формі за відмову від виконання, надання, допомоги у здійсненні чи проведенні аборту.