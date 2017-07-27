МОЗ зобов'язало лікарні звітувати про благодійні внески

467
27 липня 2017

Заклади охорони здоров'я зобов'язані звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб з 1 січня 2018 року.

Заклади охорони здоров'я зобов'язані звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб з 1 січня 2018 року. Фото Syda_Productions/Depositphotos

МОЗ підписало відповідний наказ, повідомляє прес-служба відомства.

Звітувати медзакладам доведеться щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Читай також:

Супрун скасувала наказ про ліжко-місця у лікарнях

Підсумкові документи потрібно буде розміщувати на території лікарні у загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески.

Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.

Дослідження проведені Інститутом адвокації та аналітики показують, що пацієнти готові сплачувати за медичну допомогу, але за умови що вони бачать, куди та за що вони платять, як ці кошти витрачаються, та головне — як це вплине на їхнє лікування.

Зразок звіту. Джерело moz.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

powered by lun.ua
 14
КУЛЬТУРА

Як четверо майстрів на Хмельниччині відроджують самчиківський розпис

Вікторія Ейсмунт
 2308
Суспільство

Мистецтво говорити "НІ!". Чому важливо відмовити вчасно

"Українська правда. Життя"
 14085
Суспільство

Хто він? Загадковий дідусь, який торгує книгами на розі

Ірина Сухомлинова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Як четверо майстрів на Хмельниччині відроджують самчиківський розпис

Вікторія Ейсмунт
Україна отримала ліцензію на препарат проти ВІЛ, який призначають вагітним
За досягнення в науці: Порошенко призначив 13 вченим стипендії по 1968 грн
Американський телеканал HBO зніматиме серіал про Чорнобиль
70-річний чилійський мураліст додав кольорів школі у Чернігові
Прийомні батьки спаленої Аміни Менго – під домашнім арештом
Суспільство

Мистецтво говорити "НІ!". Чому важливо відмовити вчасно

"Українська правда. Життя"
Суспільство

Хто він? Загадковий дідусь, який торгує книгами на розі

Ірина Сухомлинова