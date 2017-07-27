МОЗ зобов'язало лікарні звітувати про благодійні внески

Заклади охорони здоров'я зобов'язані звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб з 1 січня 2018 року.

Заклади охорони здоров'я зобов'язані звітувати про зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб з 1 січня 2018 року. Фото Syda_Productions/Depositphotos

МОЗ підписало відповідний наказ, повідомляє прес-служба відомства.

Звітувати медзакладам доведеться щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Підсумкові документи потрібно буде розміщувати на території лікарні у загальнодоступному місці, а також на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески.

Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.

Дослідження проведені Інститутом адвокації та аналітики показують, що пацієнти готові сплачувати за медичну допомогу, але за умови що вони бачать, куди та за що вони платять, як ці кошти витрачаються, та головне — як це вплине на їхнє лікування.