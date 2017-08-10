Богомолець просить присвоїти Тодурову звання Героя України

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоровя пропонує присвоїти звання Героя України кардіохірургу, гендиректору "Інституту серця" Борису Тодурову.

Відповідне подання голові Верховної Ради Андрію Парубію надійшло за підписом голови комітету, народного депутата Ольги Богомолець.

У документі, який є у розпорядженні "Української правди. Життя", йдеться про те, що з такою ініціативою до комітету звернувся трудовий колектив державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".

Богомолець просить присвоїти Тодурову звання Героя України

Богомолець просить присвоїти Тодурову звання Героя України

В листі до Парубія Богомолець просить його звернутися до президента з проханням присвоїти Тодурову звання Героя України з врученням ордену "Золота Зірка".

Відповідно до діючого законодавства орден Держави звання Герой України виготовляється із золота і має форму Знака Княжої Держави Володимира Великого (тризуба)в обрамленні двох дубових гілок. Також із золота виготовляється орден "Золота Зірка". Він має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя.

Також герою України надається низка пільг та преференцій.

Наприклад, надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України; пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства; звільнення Героя та члена його сім`ї, що спільно проживають зним, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг; компенсація капітального ремонту жилих будинків; щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо тощо.