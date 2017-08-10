Богомолець просить присвоїти Тодурову звання Героя України

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10 серпня 2017

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоровя пропонує присвоїти звання Героя України кардіохірургу, гендиректору "Інституту серця" Борису Тодурову.

 

Відповідне подання голові Верховної Ради Андрію Парубію надійшло за підписом голови комітету, народного депутата Ольги Богомолець.

У документі, який є у розпорядженні "Української правди. Життя", йдеться про те, що з такою ініціативою до комітету звернувся трудовий колектив державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".

 Богомолець просить присвоїти Тодурову звання Героя України
Богомолець просить присвоїти Тодурову звання Героя України

В листі до Парубія Богомолець просить його звернутися до президента з проханням присвоїти Тодурову звання Героя України з врученням ордену "Золота Зірка".

Відповідно до діючого законодавства орден Держави звання Герой України виготовляється із золота і має форму Знака Княжої Держави Володимира Великого (тризуба)в обрамленні двох дубових гілок.  Також із золота виготовляється орден "Золота Зірка". Він має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя.

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Також герою України надається низка пільг та преференцій.

Наприклад, надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України; пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства; звільнення Героя та члена його сім`ї, що спільно проживають зним, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг; компенсація капітального ремонту жилих будинків; щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо тощо.
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