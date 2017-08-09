Гройсман доручив "дати по руках", тим хто закуповує ліки на 90% дорожче

Заклади охорони здоров’я в Україні здійснюють закупівлі медичних препаратів за завищеними цінами.

Про це повідомив прем’єр Володимир Гройсман з посиланням на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України після засідання уряду.

На своєму Facebook він написав, що згідно з даними міністерства "деякі медичні установи купують препарати, а саме – парацетамол, омнопон, аспірин та адреналін – за ціною, яка до 90% перевищує середньозважену по країні".

"І це лише по 4 препаратам! Вважаю, що подібні дії є злочином проти українських громадян, адже крадіжка у тих, хто хворіє – це справжнє мародерство", – зазначив Гройсман.

Прем'єр також повідомив, що доручив Міністерству охорони здоров'я спільно з Мінекономрозвитку та Міністерством внутрішніх справ проаналізувати ситуацію і "дати по руках тим, хто краде у людей, які потребують захисту та підтримки".