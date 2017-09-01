Без краплини… 7 виступів TED до Всесвітнього тижню води

Від початку цього тисячоліття, за даними Всесвітнього фонду природи WWF, у світі сталося понад півсотні конфліктів через воду.

У світі понад 900 мільйонів людей потерпають від її нестачі.

Враховуючи, що до 2050 року населення Землі має зрости до 7-9 млрд людей, ми потребуватимемо води ще більше, тож дбайливо поводитися з її запасами слід починати вже сьогодні.

Чи не найбільшою проблемою є очищення води. Понад 80% стічних вод без обробки потрапляють до річок, морів та озер.

"Помилково вважати, що основною причиною забруднення прісноводних і морських ресурсів є індустріальні підприємства, – пояснює Ольга Денищик, фахівець WWF в Україні з питань охорони водних ресурсів.

Не менш важливим є те, що люди не розуміють, як їхня повсякденна діяльність призводить до деградації водних ресурсів.

Наприклад, перший крок до порятунку світового океану може розпочатися з дріб’язку: замість пластикового пакету візьміть до магазину текстильну сумочку, замість одноразових стаканчиків – носіть власну термочашку, перевірте власну сантехніку, завантажуйте у пральну машину достатню кількість речей тощо".

Ця інфографіка допоможе зрозуміти проблему води. Для збільшення натисніть на світлину

Вчені звітують, що близько 8 мільйонів тон пластику потрапляє в океан щороку. Це приблизно 16 пластикових пакетів наповнених пластиком на кожний метр світової берегової лінії, у тому числі і Антарктиди.

Нещодавні дослідження сміття на дні Чорного моря показали, що у 45% випадків – це пластик.

Від 27 серпня до 2 вересня у світі проходить Всесвітній тиждень води, який має на меті привернути якомога ширшу аудиторію до теми охорони води, відповідального споживання та зменшення впливу людини.

"Українська правда. Життя" та конференція TEDxKyiv долучаються до всесвітнього руху, у цій статті ми зібрали TED-доповіді про воду.

4 РІШЕННЯ

"Створімо водний запас, який використовує місцеві ресурси та залишає більше води у довкілля для риби та для їжі.

Створімо водну систему, яка є сумісної з нашими цінностями довкілля.

Зробімо це для наших дітей та онуків і скажімо їм, що це система, про яку їм варто піклуватись у майбутньому, тому що вона – наш останній шанс створити новий тип водної системи", – закликає у своїй доповіді інженер у галузі цивільного й екологічного будівництва Девід Седлак.

Клімат у світі непередбачувано змінюється, і незабаром там, де колись було вдосталь питної води, цілком ймовірно, будуть висохлі водойми й спустошені запаси підземних вод. У цьому виступі Девід представляє чотири практичні рішення нестачі води в містах.

ЧИСТА ЗА СЕКУНДИ

Коли ураган Катріна спустошив узбережжя Америки, інженер Майкл Причард спостерігав, як США вирішує проблему питної води.

"День перший: нічого. День другий: нічого. Вам відомо, що доставка води до стадіону в Новому Орлеані Супердом зайняла п'ять днів? Люди вбивали одне одного на вулицях за телевізори і воду. Саме тоді я вирішив, що повинен щось зробити", – розпочав він свою доповідь.

І йому вдалося. Нині надто багато людей у світі не мають доступу до чистої питної води. Майкл зробив щось для розв'язання цієї проблеми – він винайшов переносний фільтр, який рятує життя і може очистити найбруднішу воду за секунди.

КРАЇНА БЕЗ ВОДИ

Уявіть собі країну з необмеженими запасами енергії – нафта та газ, сонячне світло, вітер (та гроші), але яка не має ані краплини головної складової життя – води.

Інженер з питань інфраструктури Фагад Аль-Аттія розповідає про несподівані способи, за допомогою яких невелика нація катарців з Близького Сходу забезпечує себе водою.

УКРАЇНСЬКА ВОДА

"Ми відповідальні за ту воду, яку п’ємо", – говорить зі сцени TEDxKyiv хімік Андрій Мітченко, який вже багато років працює у сфері очищення питної води в Україні і є експертом в цій області.

У своїй доповіді він розповідає про стан справ з водою в Україні і варіантах розумного її використання для кожного з нас.

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ РІЧКИ В МАРОККО

Річка Фес протікає через схоже на лабіринт середньовічне місто Фес у Марокко, яке є об'єктом Всесвітньої спадщини.

Річка завжди була душею цього міста, але катастрофічне забруднення її вод призвело до того, що в 1950-і роки вона поступово була похована під кам'яними плитами.

Вчена Азіза Чауні розповідає про свою 20-річну боротьбу за повернення річці початкового вигляду та про роботу над перетворенням самого міста.

"ЛАСКАВО ПРОШУ ДО ЗОЛОТОЇ ПУСТЕЛІ"

Індійська пустеля отримує найменшу кількість опадів в країні, найменшу кількість дощу.

Глибина ґрунтових вод – приблизно 100 метрів. І здебільшого це солончаки, непридатні для пиття. Тож насоси або колодязі тут неефективні, до того ж, в більшості сіл немає електрики.

Природозахисник Анупам Мішра розповідає про суворі реалії Золотої путселі в Індії та про незвичайні інженерні споруди, побудовані індійцями для збору води. Ці конструкції використовуються і до цього дня й часто перевершують сучасні водяні мегапроекти.

ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО

"Від нас залежить, чи ми подивимось на наші домівки і спільноти, наші вразливі місця і піддавання ризику, та чи знайдемо способи не лише вижити, але й процвітати.

Також від нас залежить, чи ми плануємо, готуємося і закликаємо наших глав урядів та вимагаємо від них здійснювати те саме, навіть, якщо вони і вживають заходів для запобігання кліматичним змінам", – зазначає природозахисниця Вікі Арройо.

Доповідачка стверджує, що настав час підготувати наші домівки і міста до нового клімату, з його підвищеним ризиком повеней, посухи і невизначеності.

У доповіді вона говорить про сміливі проекти із міст по всьому світу – місцеві приклади із поглядом на майбутнє.

Міла Арсенюк, спеціально для УП.Життя

Титульні світлини Depositphotos.