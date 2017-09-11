Порошенко: заморозити все як є, без медреформи, – найгірше з рішень

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11 вересня 2017

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду прийняти закон і впровадити медичну реформу.

 Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду прийняти медичну реформу Уляни Супрун

Про це він повідомив на нараді з питань розвитку сільської медицини у Національному медичному університеті.

"Національна рада реформ схвалила проект і я хотів би звернутися з проханням до наших народних депутатів, причому не обов’язково з коаліції, для того щоб ми доклали максимум зусиль, не затягували прийняття медичної реформи", – зазначив він.

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Порошенко додав, що якщо комусь щось не подобається, якщо хтось щось критикує, то "потрібно робити максимум, щоб це врахувати, але заморозити статус кво – це найгірше з будь-яких можливих рішень".   

При цьому він зазначив, що в Україні на селі проживає 33%, тому нам потрібна окрема програма реформ сільської медицини.

"Лише 17% фельдшерсько-акушерських пунктів забезпечено транспортом. Не вистачає обладнання, ліків. У значній частині ФАПів немає персоналу", – перерахував він, та додав, що програма реформ сільської медицини, яка вже розроблена, дає "відповіді на сучасні виклики".

Порошенко уточнив, що на сільську медицину буде направлено частину коштів, які зусиллями Генпрокуратури були вилучені в колишніх керівників держави. Загалом, ця сума складає 1,5 млрд доларів.

Президент також анонсував, що буде окрема програма підтримки телемедицини на селі в Україні.

"Ми можемо все зробити швидко. Я буду просити уряд і народних депутатів врахувати видатки на цю програму і в Бюджеті 2018 року", – заявив він.
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