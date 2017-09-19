МОЗ та Кабмін домовилися, що погасять борги по зарплатні медикам

Заборгованість по зарплаті, через яку медики, зокрема, вийшли у вівторок, 19 вересня, під Верховну Раду, буде погашена до кінця року.

МОЗ та Кабмін домовилися, що погасять борги по зарплатні медикам

Такої домовленості досягли представники уряду та МОЗ з Профспілкою працівників охорони здоров’я, повідомляє медичне відомство на своєму Facebook.

Станом на 13 вересня 2017 року заборгованість становить 81,7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що по закладах всієї країни у медичних працівників збирали підписи, здебільшого мотивуючи це акцією заради погашення заборгованості заробітних плат, яка системно виникає вже далеко не перший рік поспіль.

"Щоби запобігти виникненню заборгованості по зарплатах медикам, які систематично трапляються наприкінці року, МОЗ підготувало проект розпорядження Кабміну "Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей документ ухвалять на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

У свою чергу в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун уточнила, що "до сьогодні кардинальні зміни у фінансовому забезпеченні фахівців охорони здоров’я не були можливими через застарілу систему управління, оновити яку має мед реформа".

"Без ухвалення відповідних законів парламентом ситуація принципово не зміниться, а дефіцит і заборгованість по зарплатах і надалі виникатимуть щороку.

Саме тому команда МОЗ підтримує прагнення медиків змінити такий стан справ і робитиме все від неї залежне, щоб парламент ухвалив законопроекти №6327 та №6604, необхідні для старту медичної реформи", – заявила Супрун.

У вівторок, 19 вересня, під Верховною Радою проходить мітинг медиків.

Їх скликали протестувати проти медичної реформи.

Від самого ранку вулицю Грушевського поблизу перекрили.