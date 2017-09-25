В Україні створять систему спостереження за хворобами

В Україні працюють над запускому Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ).
|В Україні працюють над запускому Електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями. Фото violetkaipa/Depositphotos
Про це йшлося на зустрічі щодо реалізації Програми зменшення біологічної загрози, повідомляє Держпродспоживслужба.
До системи спостереження увійдуть центральний апарат Держпродспоживслужби, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ).
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Крім того, у єдину систему потраплять всі обласні управління Держпродспоживслужби, 24 обласні державні лабораторії, 544 районних територіальних органи Держпродспоживслужби.
Також до неї будуть включені 103 прикордонні інспекційні пункти, 12 науково-дослідних інститутів.
Загалом планується 716 точок доступу до даної системи ЕЛІССЗ.
Наразі відбувається наповнення истеми та організація навчання фахівців територіальних органів Держпродспоживслужби.