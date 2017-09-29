Невакцинованих від кору дітей тимчасово звільнять від занять у школах – МОЗ

Дітей, які не мають щеплень проти кору, не допускатимуть у навчальні заклади в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях.

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У цих трьох регіонах зафіксовано найбільшу кількість захворілих, повідомляє МОЗ.

Школярів звільнять від уроків на період спалаху захворювання доти, поки вони не отримають всі потрібні дози вакцини за календарем.

"З початком навчального року ризик масового поширення інфекції значно збільшується", – пояснюють рішення у відомстві.

Нагадаємо, станом на початок вересня в Україні захворіли 1627 людей. Здебільшого це діти, однак хворіє і чимало дорослих.

Найбільше хворіють в Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків) та Тернопільській (70 випадків) областях. Двоє дітей в Одеській області померли.

Із порадами, що робити, аби вберегтися від кору, можна ознайомитися за лінком.