Рада провалює всі правки депутатів до медреформи Супрун

Верховна Рада другий день розглядала питання фінансування медичної реформи, ініційованої Міністерством охорони здоров'я, у пустому сесійному залі.

Рада другий день розглядала питання фінансування медичної реформи у пустому сесійному залі

У другому читанні розглядають за проект закону "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327).

У середу, 18 жовтня, депутати встигли розглянути 788 з 893 правок і пішли на роботу в комітетах.

У першому читанні цей документ було прийнято 8 червня.

До другого читання проект суттєво переробляли. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун навіть заявляла, що після опрацювання близько 900 правок від 76 народних депутатів закон зазнав суттєвих змін та закликала "не імітувати реформи".

"Більшість з цих правок нівелюють саму суть медичної реформи, запропонованої МОЗ та урядом України.

Фактично, замість реформи всієї медичної галузі, після внесених майже 400 правок до законопроектів, ми можемо говорити про реформу не всієї галузі, а лише первинної ланки медицини", – зазначала в.о. міністра 12 липня.

Однак, під час розгляду у сесійній залі більшість поправок – тих, що були враховані комітетом, та тих, на яких наполягали депутати – не підтримувалися народними депутатами, отримуючи по 20-30 голосів, оскільки сесійна зала була пуста.

"У нас іде розбалансування законопроекту і валять всі поправки, які врахував комітет", – коментувала процес голосування заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

У свою чергу, народний депутат, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який обіймав посаду голови Громадської ради при МОЗ за часів Раїси Богатирьової, наполягав, що "розбалансування законопроекту" відбувається саме тому, що його поправки не враховують.

Більшість поправок не підтримувалися народними депутатами, отримуючи по 20-30 голосів

Розгляд проекту закону "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327) продовжиться у четвер, 19 жовтня.

Доповідає по законопроекту заступниця голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Виступи, якої не раз коментувалися народними депутатами запитаннями про те, де ж в цей час перебуває голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, лікар Ольга Богомолець.

У перший день, 17 жовтня, Богомолець не приймала участь у їх розгляді з невідомих причин.

А на наступний день, 18 жовтня, була частково відсутня у сесійному залі, оскільки проводила у Жовтневому палаці у Києві медичний форум за участі понад 1000 учасників з усієї України.

Наполягаючи на своїх поправках Богомолець у сесійній залі озвучувала ідею ввести цю медреформу, як пілотний проект в окремому регіоні.

"Наприклад, у Вінницькій області. Нехай Володимир Борисович (Гройсман, прем'єр-міністр, – ред.) побачить, як це працюватиме", – зазначала вона.

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