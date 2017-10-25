ПРООН звітує, що 71% ліків для українців закупила напряму у виробників

676
25 жовтня 2017

Програма Розвитку ООН оприлюднила звіт про закупівлі за кошти бюджету 2016 року.

Фото thirteen/Depositphotos

У звіті йдеться, що частка закуплених напряму у виробників лікарських засобів та медичних виробів склала 71%.

Цей відсоток показовий, оскільки до впровадження закупівель через міжнародні організації дистриб’ютори (посередники) вигравали більше 90% тендерів МОЗ – додають у ПРООН.

Серед тих, у кого напряму закуплено ліки, значну частину склали українські компанії – 10 національних виробників ліків стали переможцями тендерів ПРООН.

ПРООН здійснювала закупівлі за 23-ма напрямками за кошти бюджет 2016 року, по 16-ти з яких показала значну економію до 45%.

Для збільшення натисніть на зображення

Читай також:

Гройсман доручив "дати по руках", тим хто закуповує ліки на 90% дорожче
"Доступні ліки": МОЗ оновив перелік безкоштовних препаратів
Цифри і факти. 1,5 мільйона українців отримали свої "Доступні ліки"
10 запитань про програму "Доступні ліки". Пояснення МОЗ
ПРООН купила ліки проти туберкульозу до 8 разів дешевше МОЗу – Рахункова палата

Завдяки заощадженням, вдалось на 100% покрити потребу у лікарських засобах для хворих на мукополісахаридоз.

На 20% більше препаратів закуплено для пацієнтів із хворобою Гоше, додаткові ліки закуплені також для хворих на легеневу артеріальну гіпертензію та пацієнтів з іншими захворюваннями.

Наприкінці липня 2017 року ПРООН та МОЗ підписали нову угоду на закупівлю ліків та медичних виробів за кошти державного бюджету 2017 року.

Закупівлі вже розпочалися – тендери оголошено за всіма напрямками 2017 року, які на сьогодні входять до угоди.
powered by lun.ua
 406
КУЛЬТУРА

"Танцовщик" Сергей Полунин: Когда смотрел фильм о себе, держался за ногу соседа

Олександра Гайворонська
 950
Нові громади

Сміття можна перетворити на гроші і квіти. Досвід громади Іллінців

Денис Бігунов
 2405
Суспільство

"Рівний-рівному". Як це бути одночасно ув’язненим і соцпрацівником за ґратами

Олександра Токар

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Танцовщик" Сергей Полунин: Когда смотрел фильм о себе, держался за ногу соседа

Олександра Гайворонська
Жінки, які живуть зі свекрухами, заводять менше дітей – дослідження
ПРООН звітує, що 71% ліків для українців закупила напряму у виробників
Незрячий єнот винайняв двох кошенят-поводирів і платив їм їжею. ВІДЕО
В Україні планують запровадити іспит з української мови як іноземної
У Києві батьки на 2 доби залишили дітей замкненими удома. ВІДЕО
Нові громади

Сміття можна перетворити на гроші і квіти. Досвід громади Іллінців

Денис Бігунов
Суспільство

"Рівний-рівному". Як це бути одночасно ув’язненим і соцпрацівником за ґратами

Олександра Токар