ПРООН звітує, що 71% ліків для українців закупила напряму у виробників

Програма Розвитку ООН оприлюднила звіт про закупівлі за кошти бюджету 2016 року.

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У звіті йдеться, що частка закуплених напряму у виробників лікарських засобів та медичних виробів склала 71%.

Цей відсоток показовий, оскільки до впровадження закупівель через міжнародні організації дистриб’ютори (посередники) вигравали більше 90% тендерів МОЗ – додають у ПРООН.

Серед тих, у кого напряму закуплено ліки, значну частину склали українські компанії – 10 національних виробників ліків стали переможцями тендерів ПРООН.

ПРООН здійснювала закупівлі за 23-ма напрямками за кошти бюджет 2016 року, по 16-ти з яких показала значну економію до 45%.

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Завдяки заощадженням, вдалось на 100% покрити потребу у лікарських засобах для хворих на мукополісахаридоз.

На 20% більше препаратів закуплено для пацієнтів із хворобою Гоше, додаткові ліки закуплені також для хворих на легеневу артеріальну гіпертензію та пацієнтів з іншими захворюваннями.

Наприкінці липня 2017 року ПРООН та МОЗ підписали нову угоду на закупівлю ліків та медичних виробів за кошти державного бюджету 2017 року.

Закупівлі вже розпочалися – тендери оголошено за всіма напрямками 2017 року, які на сьогодні входять до угоди.