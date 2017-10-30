Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

Відтепер меддопомога не прив’язана до місця прописки чи проживання.
Кожен може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медзакладі.
Гроші за обслуговування заплатить держава.
Наразі процес вибору лікаря і укладення договорів – у пілотному режимі.
Дату початку всеукраїнської кампанії визначать після того, як закон №6327 підпише президент.
Щоб ми були до цього готовими, МОЗ розповідає 5 кроків, які допоможуть обрати сімейного лікаря.
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Для перегляду кроків скористайтеся стрілочками.
ВИБЕРІТЬ ЛІКАРЯ
Найпростіший варіант: ви знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і задоволені його роботою.
Якщо такого лікаря ви ще не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег – можливо, у них був позитивний досвід у амбулаторії сімейної медицини або поліклініці, яка підходить вам географічно.
Ви також можете звернутись у місцевий відділ охорони здоров’я.
Там вам розкажуть, які лікарі працюють у вашому населеному пункті чи районі.
Або просто зверніться у будь-який медзаклад і познайомтеся з лікарями.
Інформацію про них можна отримати у місцевому відділі охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі.
Деякі медзаклади вже мають свої власні сайти з такою інформацією.
Пам’ятайте, що зараз ви не мусите звертатись до лікаря "суворо за пропискою". Ви можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи тощо.
ПІДПИШІТЬ УГОДУ З ОБРАНИМ ЛІКАРЕМ
Заклади первинної меддопомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з лікарями, яких самі собі обрали.
Декларацію підписують безстроково, але якщо ви захочете змінити лікаря, можете зробити це будь-коли.
Документи для підписання угоди з лікарем: ваш паспорт та ідентифікаційний номер.
Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром (чи сімейним лікарем, який обслуговуватиме дитину), знадобиться свідоцтво про народження малюка та документи (паспорт та код) обох батьків або опікунів.
Лікар внесе дані в систему, роздрукує декларацію, ви її підпишете у 2 примірниках. Один залишається у вас.
З цього моменту ви можете звертатись до медика у будь-який час.
УВАЖНО ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ
Декларація з’явиться в системі після подвійної авторизації: лікар попросить назвати код, який надійде вам СМС-повідомленням.
Якщо у вас немає мобільного, лікар сфотографує чи відсканує ваші документи, щоб долучити їх до декларації. Тільки після цього декларація з’явиться у системі.
На випадок відпустки або хвороби у вашого лікаря має бути заміна — інший лікар первинної ланки або черговий заклад первинної меддопомоги.
Якщо вам знадобиться допомога, а ви знаходитесь в іншому місті, звертайтесь до найближчого закладу первинної меддопомоги.
Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів. Тому якщо ви впевнені, що знайшли хорошого лікаря, не гайте часу, адже у нього може просто не залишитись місць для нових пацієнтів.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ЛІКАРЯ ПРИ ПЕРШІЙ НЕОБХІДНОСТІ
Ви зможете звертатися до лікаря, з якими ви підписали договір, з будь-якими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям.
Світовий досвід показує, що більшість проблем із здоров’ям можна вирішити на первинній ланці, особливо у разі вчасного звернення.
Крім обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності скеровуватимуть до вузькопрофільних спеціалістів, виписуватимуть рецепти на ліки та видаватимуть будь-які меддовідки. До басейну, наприклад.
Тому краще обирати лікаря, який практикує поруч з вами – це скоротить витрати часу на дорогу.
НЕ ДАВАЙТЕ ХАБАРІВ
Пацієнт уклав договір з сімейним лікарем, який працює у медзакладі.
У 2018 року такий лікар почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір.
МОЗ планує, що у 2018 році середня виплата на первинній ланці складе близько 370 грн на одного пацієнта, у 2019 — 450 грн.
Обслуговування 2000 пацієнтів може принести річний дохід від 740 тисяч гривень до 1 мільйона у 2018 році та від 900 тисяч до 1,2 мільйона гривень у 2019.
У цей бюджет входять оренда кабінету, оплата роботи лікаря, медсестри (фельдшера), прості витратні матеріали та часткове покриття аналізів.
Близько половини коштів — видатки практики, все інше — зарплата працівників (лікаря, медсестер, фельдшерів).
За цими тарифами закладам первинної медичної допомоги буде платити ДЕРЖАВА — саме для того, щоб у медичних працівників були гідні зарплати і щоб ці гроші НЕ платили пацієнти, як це відбувається зараз.
"Подяку" у кишеню лікарю класти не потрібно. За медпослугу заплатять з ваших податків.
Інструкції для лікаря та пацієнта ви можете переглянути на платформі еHealth: Кроки для лікаря, Кроки для пацієнта.
Зразки декларації тут: https://goo.gl/PpXFPz.