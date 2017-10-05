МОЗ звітує, що видав "Доступних ліків" на 235 млн та змусив українців ходити до лікаря

За півроку дії програми "Доступні ліки" українці отримали препаратів на суму понад 235 млн грн.

За півроку дії програми "Доступні ліки" українці отримали препаратів на суму понад 235 млн грн

Про це звітує Міністерство охорони здоров'я.

Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою пацієнтам видали по 6,5 млн рецептів.

Станом на початок жовтня 2017 року кількість аптек-учасниць програми – 6 564. Це кожна третя аптека в Україні.

"Доступні ліки" охоплюють 198 торгових найменувань препаратів.

"Від початку дії програми, споживання життєво необхідних лікарських засобів, з доведеною ефективністю, рекомендованих ВООЗ, зросло майже вдвічі.

Попит на ліки, які відшкодовуються на 100% взагалі виріс на 83%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", – зазначають у МОЗі.

Відомство звітує, що ціна на лікарські засоби зменшилася на 30%, в деяких випадках на 50%.

"Рік тому фонд Пацієнти України проводив дослідження "БЕЗкоштовна медицина". Його результати були невтішними: 48,8% пацієнтів відмовляються від лікування через брак коштів, 68,7% пацієнтів займаються самолікуванням не звертаючись до лікаря.

Програма реімбурсації в усьому світі є найефективнішим способом забезпечити ліками пацієнтів.

В Україні "Доступні ліки" працює вже більше півроку і допомагає пацієнтам отримати безкоштовні ліки в аптеках і покращити їхнє здоров'я. Також вона допомагає знизити кількість випадків самолікування, адже пацієнти мають спершу відвідати сімейного лікаря, який випише рецепт на дієві і безпечні препарати", – пояснює виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина.

Станом на початок жовтня 2017 року кількість аптек-учасниць програми – 6 564. Це кожна третя аптека в Україні

На поточний рік на програму "Доступні ліки" передбачено 700 млн грн. На 2018 рік Кабмін передбачив в проекті бюджету 1 млрд грн.

МОЗ планує до кінця року додати до переліку лікарських засобів ще 2-3 нозології.