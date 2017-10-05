МОЗ звітує, що видав "Доступних ліків" на 235 млн та змусив українців ходити до лікаря

За півроку дії програми "Доступні ліки" українці отримали препаратів на суму понад 235 млн грн.
|За півроку дії програми "Доступні ліки" українці отримали препаратів на суму понад 235 млн грн
Про це звітує Міністерство охорони здоров'я.
Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою пацієнтам видали по 6,5 млн рецептів.
Станом на початок жовтня 2017 року кількість аптек-учасниць програми – 6 564. Це кожна третя аптека в Україні.
"Доступні ліки" охоплюють 198 торгових найменувань препаратів.
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"Від початку дії програми, споживання життєво необхідних лікарських засобів, з доведеною ефективністю, рекомендованих ВООЗ, зросло майже вдвічі.
Попит на ліки, які відшкодовуються на 100% взагалі виріс на 83%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", – зазначають у МОЗі.
Відомство звітує, що ціна на лікарські засоби зменшилася на 30%, в деяких випадках на 50%.
"Рік тому фонд Пацієнти України проводив дослідження "БЕЗкоштовна медицина". Його результати були невтішними: 48,8% пацієнтів відмовляються від лікування через брак коштів, 68,7% пацієнтів займаються самолікуванням не звертаючись до лікаря.
Програма реімбурсації в усьому світі є найефективнішим способом забезпечити ліками пацієнтів.
В Україні "Доступні ліки" працює вже більше півроку і допомагає пацієнтам отримати безкоштовні ліки в аптеках і покращити їхнє здоров'я. Також вона допомагає знизити кількість випадків самолікування, адже пацієнти мають спершу відвідати сімейного лікаря, який випише рецепт на дієві і безпечні препарати", – пояснює виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина.
|Станом на початок жовтня 2017 року кількість аптек-учасниць програми – 6 564. Це кожна третя аптека в Україні
На поточний рік на програму "Доступні ліки" передбачено 700 млн грн. На 2018 рік Кабмін передбачив в проекті бюджету 1 млрд грн.
МОЗ планує до кінця року додати до переліку лікарських засобів ще 2-3 нозології.