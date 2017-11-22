На Сумщині екс-лікарю психлікарні загрожує 8 років ув’язнення за катування пацієнтів

Головному лікарю психіатричної лікарні на Сумщині, внаслідок протиправних дій якої померло 4 пацієнтів, можуть дати до 8 років позбавлення волі.

Такий обвинувальний акт до суду Прокуратурою Сумської області у середу, 22 листопада, повідомляє прес-служба відомства.

Колишньому головному лікарю комунального закладу "Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2" Лілії Неофітній інкримінують залишення в небезпеці та катування холодом пацієнтів установи, а також підбурювання колег до протиправних дій.

Умови в лікарні №2. Фото: Павло Борисов

Нагадаємо, що на початку року було проведено ексгумацію семи трупів пацієнтів зазначеної лікарні, які померли в грудні 2016 року нібито від серцево-судинної недостатності, набряку головного мозку чи інтоксикації.

Висновками судово-медичних експертиз встановлено, що патологоанатомічне дослідження трупів взагалі не проводилось, складені документи підроблені, причиною смерті п’яти пацієнтів є гостра гнійна пневмонія.



Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2016 року по січень 2017 року у відділеннях лікарні, де перебували померлі пацієнти, температура була неприпустимо низькою (від 10 до 18 градусів при встановленій нормі – 20 градусів за шкалою Цельсія).

Проте головний лікар, розуміючи негативний вплив таких показників температурного режиму на здоров'я пацієнтів, оскільки вона майже 14 років працювала пульмонологом, не вживала будь-яких дієвих заходів щодо вирішення даної ситуації.



"За наявною інформацією, головний лікар ставилась до пацієнтів лікарні як до неповноцінних членів суспільства", – зазначають в прокуратурі.

Умови в лікарні №2. Фото: Павло Борисов

Загалом, у зазначений період на лікуванні в закладі перебувало 453 особи, які потерпали від холоду, смерть 4 із них знаходиться у причинному зв'язку з порушенням температурного режиму в лікарні.



"Розуміючи невідворотність покарання за залишення без допомоги померлих, які перебували у небезпечному для життя стані та були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження, обвинувачена, користуючись особистими зв’язками, підбурила лікаря-патологоанатома внести до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо причин смерті померлих", – зазначають прокурори.



Дії колишнього керівника закладу кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом мучення з метою дискримінації), ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) та ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (підбурення до складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) КК України.



