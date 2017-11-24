10 стыдных вопросов о сексе. Отвечает сексопатолог

В Украине нет традиции посещать сексолога или сексопатолога в случае, если интимная жизнь пары далека от идеала.
Зачастую, люди предпочитают не концентрироваться на проблеме, ведь "постель – не главное в отношениях", или решать ее, вдохновляясь советами на форумах.
Сексопатолог Александр Иванов убежден, что "секс – это также как дышать, смотреть и переваривать пищу".
"Запретить своему близкому человеку получать радость от секса – это жестокость и насилие", – отмечает специалист.
"Украинская правда. Жизнь" пообщалась с Ивановым и выяснила, какие жалобы звучат в его кабинете чаще других, каким образом можно улучшить секс в паре и какие секс-игрушки жизненно-необходимы для здоровья.
Если я иду к сексопатологу – я болен?
Ни в коем случае. Посетить сексолога или сексопатолога – все равно, что сходить к любому другому доктору.
Некоторые ходят, чтобы убедиться, что они полностью здоровы или разобраться с проблемами, которые их беспокоят; некоторые – чтобы предупредить какие-то заболевания.
Чем отличается сексолог от сексопатолога?
Сексология подразумевает все гендерные аспекты отношений. В ее фокусе темы на уровне первых свиданий, знакомства, поиска точек соприкосновения, понимания того, что нужно твоему партнеру на социальном, бытовом, а уже потом на сексуальном уровне.
Коммуникация – самое основное.
Сексология отвечает на – вопросы сексуального воспитания, техники секса, оплодотворения, усыновления и воспитания детей.
Сексопатология – это, когда у женщины аноргазмия (отсутствие оргазма), фригидность (отсутствие возбудимости), а у мужчин – эректильная дисфункция. Конкретный вопрос, которым занимается сексопатолог – верхи не могут, низы не хотят.
Чаще всего проблема с сексом в голове, а не ниже пояса. С этим к сексологу.
Значит к секспатологу лучше никогда не ходить, искать только сексолога, так?
Не совсем. Лучше идите к хорошему специалисту.
Специалистов, занимающихся вопросами секса в Украине мало, а хороших – ещё меньше. Нужно быть уверенным в квалификации специалиста, тогда подойдет и сексолог, и сексопатолог.
А как найти этого хорошего специалиста?
Я бы с большой осторожностью обращался к докторам с хирургической направленностью (это бывшие или действующие гинекологи, урологи, которые теперь принимают, как сексо(пато)логи). Такие доктора лечат, простите, письки физиологически.
Я бы больше доверял врачам, которые занимаются психологией, психиатрией. Сексолог первым делом восстанавливает коммуникацию в паре, разбирает партнерские отношения.
Нельзя просто прийти к доктору и сказать: "Вы знаете, у меня аноргазмия (импотенция). Что мне делать"?
То есть к сексологу нужно ходить только вдвоем?
В идеале да.
Бывают случаи, когда человек утратил партнера и живет, например, с фалоимитатором. В таком случае, конечно, можно прийти в одиночку.
Важно понимать, тот факт, что вы оба посещаете сексолога не значит, что вы будете одновременно сидеть на приеме.
Сначала каждый партнер по отдельности открывается врачу. Доктор, естественно, не раскрывает тайны одного партнера, общаясь со вторым.
Спустя время врач сводит их вместе, чтобы разобраться в проблеме. Это может быть конфликт, непонимание, отсутствие возможности попросить, чего хочется, или даже осознать чего на самом деле хочется.
Бывают ситуации, когда оказывается, что "я не могу" потому что мама в детстве запрещала.
А если партнер не хочет идти к сексологу?
Значит, все плохо. Отказ говорит о том, что в паре уже нет коммуникации.
Ваш избранник или избранница не слышит, что вы кричите о помощи и ему плевать, что секс плох и не устраивает вас.
Отказ от совместного похода к специалисту – это отказ второму партнеру получить радость от сексуальной жизни. Задумайтесь серьезно. У вашего партнера действительно есть какие-то планы на ваш счет?
Секс – это физиология. Это также как дышать, смотреть и переваривать пищу. Запретить своему близкому человеку получать радость от секса – это жестокость и насилие.
Почему вообще с сексом возникают проблемы?
От ума. Самые счастливые в сексуальном плане люди, которые получили от рождения пониженный коэффициент интеллекта.
У таких девочек никогда не "болит голова", они всегда готовы, у мальчиков никогда нет проблемы с эрекцией.
Впрочем, истинно мудрые люди, искренне уважающие своё тело и его потребности могут переступить через глупые запреты и наслаждаться сексом.
Грубо говоря, чем ты умнее, тем потенциально хуже твой секс. Это связано с тем, что на каком-то этапе развития человек начал запрещать себе что-то под давлением церкви, общественного мнения, или детских страхов.
Так, например, школьницы, мало знающие о сексе, могут бояться, что забеременеют, если потрогают мальчика за руку и этот детский страх влияет потом на них в будущем.
Кроме того, вопрос хорошего секса связан с самооценкой. Человек может недооценивать форму ног, форму груди, размер полового члена и думать только об этом вместо того, чтобы наслаждаться.
Плюс, закомплексованность: человек либо слишком зациклен на себе из-за этого, либо наоборот слишком много думает о партнере и не может расслабиться.
Почему для девочки первый секс с новым партнером самый мерзкий? Потому что она думает о том, какие трусы надеты, эстетично ли она забросила ногу и достаточно ли эффектно она делает вид, что получает удовольствие.
Лучший секс для девочек – второй-третий или даже пятый, когда она знает, чего ожидать от партнера и может расслабиться.
Для мальчиков самый крутой секс – первый. У него новая самка, он победил, уговорил, уломал, уложил.
Почему первый секс бывает секунд пять? Потому что он так долго готовился к этому, что пока вел ее, он уже занялся с ней мысленно сексом раз 15.
Кстати, сильно влияют феромоны. Это естественный запах тела. Если обонятельный мозг подсказывает, что этот партнер твой – все получится, если нет – стараться бесполезно.
Впрочем, я видел пары, которые живут в долгом и мучительном браке потому что "так надо" испытывая отвращение к запаху партнёра.
Если я просыпаюсь утром, и мне тело любимой пахнет так, что мне хочется ее обнять и поцеловать – это оно. А если ты проснулся и слышишь запах тела, который не вызывает возбуждения или даже раздражает и воняет – рядом чужой человек. Надо бежать от него.
Конечно, важен и детский опыт, психотравмы. Чаще всего это насилие в семьях.
Сексуальному насилию подвергаются 30% мальчиков и девочек в нежном возрасте и чаще всего внутри семьи.
Почти все девушки, которые обращаются ко мне в возрасте после 30 лет, имеют подобный опыт в детстве. Их или насиловали, или растляли, или и то и другое вместе. Это отражается на их сексуальных отношениях с мужьями, любовниками и партнерами сегодня.
Какие самые популярные жалобы?
Нет радости от секса, нет влечения и желания. Иногда один из партнеров говорит, что он вынужден заниматься сексом из чувства долга и против своего желания.
Гораздо хуже, когда так делают оба. Такое тоже бывает. В таких ситуациях возникает логичный вопрос "зачем вы вообще занимаетесь сексом, если оба не хотите". Ответ обычно такой: "Ну, так надо". Кому – не понятно.
Женщины в семьях часто страдают от аноргазмии с партнером и при этом часто получают полноценные качественные оргазмы самостоятельно: вручную или с девайсом. Говорить, что эти женщины больные нельзя, болен их брак. Муж не позаботился о том, чтобы выяснить, как доставить жене оргазм.
Мужчины жалуются на то, что снижается частота желания. Тут схема работает так: чем реже мужчина занимается сексом, тем реже ему надо. Так происходит из-за проблемы на уровне крестцового нервного сплетения: чем меньше импульсов идет снизу вверх, то есть в мозг, тем меньше их становится и сверху вниз.
Пока ты совсем молодой, этот процесс работает и обратно, но чем ты дальше от 30-ти, тем хуже и хуже. Можно сказать, что такая история бывает и с женщинами, но у мужчин она проявляется ярче.
А какие обычно сексолог дает советы, услышав об этих типичных проблемах?
Самая универсальная рекомендация для моих пациентов – научитесь общаться.
Разговоры в парах с сексуальными проблемами, зачастую, касаются только бытовухи – "постираны ли носки и приготовлено ли пожрать". Ответьте себе на вопрос: кто рядом с тобой живет? Чего он хочет? К чему он стремиться? Какие книги читает? Какие у него идеалы? Разговаривать не обязательно о сексе.
Иногда у людей отличное общение, но поговорить о сексе они не могут. Я поясняю, что не стыдно сказать партнеру: "Эй, дорогой, удели мне 40 минут, покатай меня на коленях, прежде чем полезешь ко мне под юбку, а ещё сделай это и это".
Если кто-то из партнеров не получает удовольствия – замалчивание не принесет никакого результата и уж точно не облегчит никому жизнь. Наоборот, надо говорить обо всем, что вас беспокоит, а потом попробовать так, и так и так.
Даже если два человека протыкают тело булавками и обоих это устраивает – вперед.
Есть ещё один универсальный способ научиться понимать друг друга в сексе. Партнеры должны каждый день на протяжении недели играть в эротические игры, но без проникновения. Именно проникновение обязывает девушку прямо здесь и сейчас получить удовольствие, а парня – продержаться, как можно дольше.
В общем, все просто: играемся, ласкаемся, облизываемся, целуемся. Ах, да, главное – подсказываем друг другу, где надо погладить, где надо обнять, где покрутить, а где и пришлепнуть. Если сильно припечет – можно мастурбировать, но лучше выдержать неделю.
Ну и третий совет: освободите спальню от экранов и работы. В спальню вы заходите только поспать или поиграться в сексуальном плане. Все, что отвлекает – на помойку.
Как бы вы не ссорились на входе в спальню – таймаут. Если кто-то не готов – пусть идет спать в ванную.
Какие игрушки советуете?
В тумбочке каждой девушки должен быть фалоимитатор. Даже если девушка имеет постоянного партнера, который ее устраивает.
Если у нее секс 1-2 раза в неделю – ее внутренние половые органы не получают достаточного количество массажа. Заниматься сексом или пользоваться фалоимитатором нужно всякий раз, когда у девушки тяжелеет внизу живота.
Он должен быть тоненький и длинненький. Тоненький, чтобы не был толще, чем половой член партнера, а длинненький, чтобы хорошо массировать органы. Желательно с виброрежимом.
Отношение к фалоимитатору должно быть таким же, как к зубной щетке. Зубы чистятся не только для белизны, а и для того, чтобы десна были крепкие. Это must have.
Для мужчин обязательной игрушки нет. Мужчинам желательно массировать простату. Это происходит во время обычного полового акта. Конечно, существуют имитации вагин и ртов, но это не вопрос здоровья, как в случае с женщинами. Это вопрос из категории нравится/не нравится. Да и выглядит довольно устрашающе.
А так, у пары должны быть любые игрушки, которые устраивают обоих партнеров: вибраторы (вагинальные и анальные), мушки, пробки, шарики, костюмы, смазки. Что угодно.
Ну и главное, чтобы секс стал лучше – надо больше им заниматься. Улучшить свой секс можно практически. Если у вас возникает вопрос "А такой ли у меня секс, как должен быть", то, конечно, лучше сходить к специалисту и проконсультироваться.
Валерия Широкова, специально для УП.Жизнь
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