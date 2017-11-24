10 стыдных вопросов о сексе. Отвечает сексопатолог

От ума. Самые счастливые в сексуальном плане люди, которые получили от рождения пониженный коэффициент интеллекта.

У таких девочек никогда не "болит голова", они всегда готовы, у мальчиков никогда нет проблемы с эрекцией.

Впрочем, истинно мудрые люди, искренне уважающие своё тело и его потребности могут переступить через глупые запреты и наслаждаться сексом.

Грубо говоря, чем ты умнее, тем потенциально хуже твой секс. Это связано с тем, что на каком-то этапе развития человек начал запрещать себе что-то под давлением церкви, общественного мнения, или детских страхов.

Так, например, школьницы, мало знающие о сексе, могут бояться, что забеременеют, если потрогают мальчика за руку и этот детский страх влияет потом на них в будущем.

Кроме того, вопрос хорошего секса связан с самооценкой. Человек может недооценивать форму ног, форму груди, размер полового члена и думать только об этом вместо того, чтобы наслаждаться.

Плюс, закомплексованность: человек либо слишком зациклен на себе из-за этого, либо наоборот слишком много думает о партнере и не может расслабиться.

Почему для девочки первый секс с новым партнером самый мерзкий? Потому что она думает о том, какие трусы надеты, эстетично ли она забросила ногу и достаточно ли эффектно она делает вид, что получает удовольствие.

Лучший секс для девочек – второй-третий или даже пятый, когда она знает, чего ожидать от партнера и может расслабиться.

Для мальчиков самый крутой секс – первый. У него новая самка, он победил, уговорил, уломал, уложил.

Почему первый секс бывает секунд пять? Потому что он так долго готовился к этому, что пока вел ее, он уже занялся с ней мысленно сексом раз 15.

Кстати, сильно влияют феромоны. Это естественный запах тела. Если обонятельный мозг подсказывает, что этот партнер твой – все получится, если нет – стараться бесполезно.

Впрочем, я видел пары, которые живут в долгом и мучительном браке потому что "так надо" испытывая отвращение к запаху партнёра.

Если я просыпаюсь утром, и мне тело любимой пахнет так, что мне хочется ее обнять и поцеловать – это оно. А если ты проснулся и слышишь запах тела, который не вызывает возбуждения или даже раздражает и воняет – рядом чужой человек. Надо бежать от него.

Конечно, важен и детский опыт, психотравмы. Чаще всего это насилие в семьях.

Сексуальному насилию подвергаются 30% мальчиков и девочек в нежном возрасте и чаще всего внутри семьи.

Почти все девушки, которые обращаются ко мне в возрасте после 30 лет, имеют подобный опыт в детстве. Их или насиловали, или растляли, или и то и другое вместе. Это отражается на их сексуальных отношениях с мужьями, любовниками и партнерами сегодня.