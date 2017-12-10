"Ну, родила". Как это – работать доулой

Александра Горчинская журналист
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10 грудня 2017

В последние годы в Украине очень популярны партнерские роды.

В процессе рядом с роженицей часто присутствуют муж, мать, подруга или кто-то из родственников.

На самом же деле, быть партнером в родах может не обязательно близкий человек – для этого существуют специально обученные женщины, которые профессионально справляются с такой миссией. Их называют доулами.

Как это – работать помощницей в родах, рассказывает первая в Украине доула Юлия Шушайло, которая сейчас возглавляет Ассоциацию специалистов по природному родительству.

Юлия Шушайло первая в Украине доула, возглавляет Ассоциацию специалистов
по природному родительству

ПРО ОБЯЗАННОСТИ ДОУЛ

Доула – это женщина, которая помогает беременной в подготовке к родам и в самих родах.

Она рассказывает, как нужно действовать, дает советы, успокаивает или наоборот подбадривает, выслушивает, и так далее.

Доула верит в женщину, она понимает, что роды – это естественный процесс, нормальный и самобытный. Глубокое искреннее доверие к родам и к каждой женщине в частности – отличительная черта доул.

Доула может быть рядом с женщиной независимо от того, где будут происходить роды – дома или в медучреждении.

Но нельзя путать доулу с домашней акушеркой: она не может принимать роды или выполнять какие-либо функции медика, для этого есть врачи.

Доула – это больше об эмоциональной и психологической поддержке. Если роды происходят дома, кроме доулы должна присутствовать акушерка, которая будет заниматься именно медицинской частью и может вмешиваться в сам процесс.

Конечно, есть и те, кто называет себя доулой, но рассказывают клиенткам, что готовы и роды принять, но я считаю такие услуги сомнительными по качеству.

Казалось бы, почему нельзя взять для этих же функций отца ребенка?

Папы бывают разные и ведут себя по-разному.

Часто они или очень сильно начинают переживать за свою жену и чрезмерно ее жалеют, из-за чего женщины после партнерских родов рассказывают, что сильно раскисли после утешений мужа.

Часто мужчины не понимают, какие слова можно говорить женщине в родах, а какие – лучше не стоит.

Не все папы подходят для партнерских родов. Фото Kzenon/Depositphotos

Папы иногда бывают очень впечатлительные, что нисколько не помогает будущей маме успокоиться.

Очень мало мужчин, которые говорят: "Да все нормально, не переживай".

Вот приходит пара, скажем. Она – суетливая, читает все книги по подготовке к родам, расспрашивает других, а муж – ровный и без эмоций. Женщина жалуется: "Я ему говорю, на, прочти это, посмотри то, а вдруг будет вот так, а он – "Все нормально, че ты".

ПРО ПРИЗВАНИЕ

Не то чтобы я выбирала эту профессию, так получилось, что скорее она выбрала меня. В прошлом я – преподаватель.

Стала заниматься этим около 9 лет назад, была первой в Украине доулой. Тогда о том, что такое доула, в Украине почти никто не знал. Да и сейчас многие не знают. С тех пор я прошла обучение в Европе и имею сертификат.

Сколько приняла родов – принципиально не считала. Но иногда звонят бывшие клиентки и я узнаю их, независимо от того, прошло полгода, год или пять лет.

Сейчас временно не работаю, но веду курсы и обучаю других.

Обучение длится два месяца. Беру не всех, некоторым отказываю, если вижу, что человек не понимает, куда пришел, или может не справиться с задачей, или выглядит безответственным.

Наличие собственных детей желательно, но не обязательно. Важнее – взгляд на такой процесс как роды и отношение к нему.

Бывает, что девушка родила сама, поняла, что процесс прошел легко, ничего сложного не было, и решила, что она уже специалистка, а значит, может помогать другим.

Нет, это не показатель – нужно учитывать, что все люди разные, ситуации разные, роды разные, обстановка, характер роженицы и ее взгляды на жизнь. Никогда не будет одинаково легко и просто у всех.

Главный критерий, по которым отбираю – отношение к родам. Доулы должны быть эмоционально открыты и устойчивы, но при этом достаточно эмпатичны. То есть, чувствовать других людей.

Доулы должны быть эмоционально открыты и устойчивы, но при этом достаточно эмпатичны.
Фото newmanstudio/Depositphotos

Не думаю, что медицинское образование важно для доул. Более того, исходя из своей практики, могу сказать, что медицинские знания иногда наоборот мешают. Сложнее всего – психологам и врачам.

Медики работают по-другому: количество знаний о патологиях мешает им жить. Вот представляете, вы едите рыбу и думаете: ботулизм. Занозу загнали и сразу мысль: столбняк. Точно так же и с медиками в родах: врач смотрит и сразу анализирует патологии, что идет не так, ищет во всем подвох.

Мои выпускницы – сертифицированные специалистки. Документ выдается общественной организацией под ее ответственность. Кроме моей школы, есть доулы, которые обучались в других местах, но я за их работу не ручаюсь.

ПРО КЛИЕНТОК

Клиентки в основном находят нас сами. Кто-то приходит, еще когда живот только еле виден, в самом начале беременности. Другие, наоборот, уже на последних сроках.

Здесь нет какого-то правила – все индивидуально. Важно, чтобы этого времени хватило на общение с потенциальной доулой: познакомиться, пообщаться, понять, что да – этот человек действительно вызывает доверие, эмоциональный контакт есть, можно работать.

Между доулой и клиенткой заключается контракт, где прописана цена, время, на протяжении которого клиентка будет работать с доулой, и так далее.  

Женщина может обсуждать с доулой будущие роды: чего она хочет, чего нет, в какой позе и обстановке будет рожать, как ей будет комфортнее. Например, не рожать на спине, а в другой позе. Женщина, например, говорит, что не хотела бы, чтобы ее сразу накололи лекарствами, ставили капельницы, резали. Хочет родить максимально сама. Доула проконтролирует все это.

Услуги доулы могут быть платными, в среднем, от 100 до 300 долларов. Фиксированной цены нет, все зависит от самой доулы, ее компетенции.

Между доулой и клиенткой заключается контракт, где прописана цена, время и т.д.
Фото newmanstudio/Depositphotos

Бывают ситуации, когда клиентки находятся в тяжелых обстоятельствах, в том числе, материальных. В таких случаях, я считаю, доула может волонтерствовать – помогать на безоплатных условиях.

Всегда говорю своим доулам, которые закончили у меня обучение, чтобы они не стеснялись волонтерить. Так что случаи, когда доула работает за "спасибо" – не редкость.

Сегодня многие женщины попросту боятся рожать: страшно, что что-то пойдет не так. Наша задача – дать им понять, что роды – процесс естественный.

Мы проводили свое полевое исследование и спрашивали бабушек, у которых было по 7-8 детей, как все происходило в их реалиях, без акушерок, скорой помощи и обезболивающих препаратов. "Ну, родила", – отвечают они. Ничего сверхъестественного. Никаких леденящих душу историй о том, что "кое-как в поле родила, ползла до хаты, вся в крови, перегрызая пуповину".

Некоторым женщинам доулы и вовсе не нужны. Бывают роженицы, которые отлично справляются самостоятельно, сами могут "построить" всех врачей и персонал больницы.

В своих кругах мы уже давно между собой договорились, кто чьей доулой будет в случае, если кто-то из нас забеременеет. Мы уже заранее знаем, кому доверимся.

ПРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИКАМИ

Наши врачи хорошо знают меня и моих выпускниц.

Я работаю на кафедре "Медицина плода" при одном из столичных роддомов, меня приглашают иногда читать лекции на медицинском факультете, где идет повышение квалификации акушеров-гинекологов.

Часто подготовка к родам – это такая игра, где у каждого участника может быть противоположная позиция. Врачи упорно настаивают на чем-то своем, женщина не хочет, ее уговаривают, давят морально. Потому иногда работа доулы – это успокоить женщину после разговора с врачом.

Больничная обстановка, уколы, капельницы, устрашающие истории – все это часто только усугубляет ситуацию. Медики не всегда осознают, как влияют больничные стены на пациентов. Это они там фактически "живут", а для женщины это выход из зоны комфорта.

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Приходишь к врачу, а он командует: "Так, села. Не туда, сядь в другое место. Так, чем болела? Где ваши бумаги? Принеси карточку. Не эту, другую".

Женщина у медика часто получает неадекватное обращение: вместо ухода – стресс, который только усугубляет ситуацию. Доула находится рядом и помогает смягчить все эти ситуации.

В тех ситуациях, когда врач только командует, доула подсказывает, как уменьшить боль от схваток немедикаментозно, как расслабиться, перестать ужиматься, как правильно дышать, когда лечь поспать и так далее.

Бывали случаи, когда акушер-гинеколог спрашивал, сколько у меня родов за месяц. Я говорю – три-четыре. На что врачи только посмеиваются. На самом деле, все зависит от количества потраченного на каждую женщину времени.

Акушер-гинеколог работает, извините, как на конвейере: одна, вторая, третья. Доула отдает все свое внимание, время и силы одной клиентке, находится рядом с ней столько, сколько необходимо.

После каждых родов доуле тоже нужно время, чтобы восстановиться. Иначе можно "сгореть".

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