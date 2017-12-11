Дітям – менше калорій, дорослим – більше білків. МОЗ увів нові норми харчування

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11 грудня 2017

11 грудня набув чинності новий наказ МОЗ про добові норми харчування.

Фото jegesvarga/Depositphotos

Добові норми фізіологічних потреб українців у білках, жирах вуглеводах і енерговитратах дотепер не переглядалися протягом 18-ти років, повідомляє Держпродспоживслужба.

Нові норми харчування відрізняються від старих тим, що дітям у віці від 3 до 17 років рекомендовану кількість калорій зменшено на добу на 15% в середньому.

Таблиця zakon.rada.gov.ua

Для дорослого населення калорійність залишилася колишньою, але збільшено кількість білків, жирів і зменшено вуглеводи.

Таблиця zakon.rada.gov.ua

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Дітям радять їсти менше солодкого (швидких вуглеводів), щодо підлітків МОЗ рекомендує вживати більше білків (м'яса) і менше жирів (особливо сала і масла), а також є менше вуглеводів – каш, хліба, солодощів.

Дорослому населенню відомство рекомендує знизити вживання вуглеводів на добу (на 50 грамів), білків збільшити на 12 грамів, а жирів збільшили на 15 грамів.

МОЗ пояснює такі зміни тим, що нові норми більш збалансовані.

Щодо зниження калорійності раціону дітей відомство стверджує, що старі норми харчування були завищеними щодо вживання вуглеводів, що провокувало у дітей надмірна вага і ожиріння.

Таблиця zakon.rada.gov.ua

Підліткам рекомендували вживати більше білкової їжі для кращого росту і нарощування м'язової маси.

Таблиця zakon.rada.gov.ua
Таблиця zakon.rada.gov.ua

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