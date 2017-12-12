Лікарні купують ліки від раку на 400% дорожче міжнародних організацій

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12 грудня 2017

Регіональні онкодиспансери та державні установи закуповують ліки на 400% дорожче ніж міжнародні організації.

Фото brasoveanub/Depositphotos

Таку статистику наводить Центр протидії корупції за результатами моніторингу закупівель ліків для онкохворих міжнародними організаціями та через систему Prozorro.

"394% склала різниця в цінах Закарпатського онкодиспансеру та міжнародної організації ПРООН за той самий препарат для лікування раку передміхурової залози, – розповідає Олександра Устінова, членкиня правління Центру протидії корупції.

Мова йде про препарат "Бікалутамід", виробництва компанії "Віста". 394 % різниці в ціні – це ті "відкати" які й далі осідають в кишенях дистриб’юторів, лікарів та голів тендерних комітетів. На жаль, ми мусимо констатувати, що більшість схем, які раніше працювали на державних закупівлях ліків і були ліквідовані через міжнародні закупівлі – перемістилися в регіони".

Зображення antac.org.ua

Серед найрозповсюдженіших схем завищення цін на препарати називають:

  • кулуарні домовленості між учасниками ринку;
  • об’єднання різних препаратів в один лот;
  • прописування технічних завдань під певного виробника чи постачальника, від чого не захищена система Прозорро;
  • реєстрація завищених цін на препарати в державному реєстрі.

"Наприклад, деякі учасники в технічному завданні прописують необхідність поставок річної партії препаратів негайно, або протягом 6 годин з моменту підписання контракту. Не дивно, що переможцем тендеру стає аптека, розташована на території лікарні, співзасновником якої є головний лікар закладу", – розповідає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Однією з найбільших проблем, яка залишилася в регіонах, є закупівля ліків через недоброчесних дистриб’юторів.

Зображення antac.org.ua

Якщо у 2014 році під час закупівель МОЗ ліків для онкохворих частка виробників, які вийшли на торги складала лише 3%, то в 2017 в ПРООН ця цифра сягнула 57%.

Загальна економія по програмам з онкології в 2016 році, в порівнянні із цінами МОЗ в 2014 році склала 52% по програмі дорослої онкології, та 27% по програмі дитячої онкології.

Зображення antac.org.ua

93% препаратів для лікування дорослої онкології та 78% препаратів для лікування дитячої онкології було закуплено дешевше цін, за якими їх закуповувало МОЗ в 2014 році.

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31 препарат,  було додатково закуплено по програмі дитячої онкології, які раніше не закуповувалися державою.

У ЦПК стверджують, що держава покриває лише половину необхідних препаратів для лікування дітей, та 20% дорослих з діагнозом онкологія.

Велика кількість препаратів, які замовляються державою, не є основним лікуванням, а супердорогі ліки часто не використовуються.

Наприклад, за програмою дитячої онкології 40%, або майже кожен другий препарат, замовлений лікарями, є супровідним, а не основним лікуванням.

Деякі з цих дорогих супровідних препаратів, як то антибіотики чи протигрибкові засоби, не рекомендовані для використання Всесвітньою організацією педіатрів-онкологів. Фактично, багато з них закуповуються, проте не використовуються.

Зображення antac.org.ua

Експерти Центру протидії корупції стверджують, що антикорупційна реформа в публічних закупівлях ліків спрацювала перш за все тому, що всі процедури були виведені з-під дії українського законодавства.

"Препарати закуповувались на міжнародних майданчиках та через процедури, якими користуються по всьому світу. Жодна структура в Україні не могла заблокувати ці закупівлі, як це відбувалося раніше в разі спроби заходу на ринок нового гравця", – йдеться у повідомленні.

Детальніше зі звітом щодо закупівель ліків для онкохворих можна ознайомитися за лінком.
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