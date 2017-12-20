МОЗ просить поради, що йому треба закупити на 2018-й рік

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20 грудня 2017

Міністерство охорони здоров'я виставило на громадське обговорення 26 номенклатур, які закуповуватимуться міжнародними організаціями за кошти Держбюджету на 2018 рік.

Серед переліку лікарські засоби, вироби медичного призначення, обладнання та інші товари, роботи і послуги. Все можна переглянути тут.

Це вперше з 2014 року Міністерство охорони здоров'я розпочинає закупівельний процес ще
до початку нового року. Фото Aqwertyus/Depositphotos

Упродовж 5 робочих днів можна надсилати свої пропозиції до проекту Переліку номенклатур.

Затвердження номенклатури – один з найперших кроків державних закупівель. 

Погоджений перелік лягає в основу технічного завдання для спеціалізованих організацій, які будуть здійснювати закупівлі для українських пацієнтів.

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Найближчим часом до обговорення готується ще 16 номенклатур.

Номенклатури за напрямами, пропозиції та зауваження можна надсилати до 26.12.2017 року до 18:00 до Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу – zakupivli@moz.gov.ua (тема листа "Пропозиції до номенклатури за напрямом – (Обов’язково вказати напрям)").

Це вперше з 2014 року Міністерство охорони здоров'я розпочинає закупівельний процес ще до початку нового року.

У 2017 році закупівлі ліків для України за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 мільярда гривень здійснювали Програма розвитку ООН, Дитячий фонд ЮНІСЕФ та британська закупівельна агенція Crown Agents.
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