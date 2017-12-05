Супрун хоче видавати ліки від депресії безкоштовно

Близько 30% людей в Україні страждають на психічний розлад впродовж життя.
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До 2030 року депресія стане третьою найпоширенішою хворобою в країнах з низьким доходом і другою – з середнім.
На серйозних стадіях цю хворобу лікують лише з супроводом фахівця та медпрепаратами.
Тому МОЗ пропонує включити ліки проти депресії до програми "Доступні ліки".
Люди зможуть отримати їх безкоштовно або з невеликою доплатою, після того, як їх пропише фахівець.
Про це написала у своєму Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Доступ до них допоможе багатьом людям отримати належну допомогу. Мільйони людей перебували у депресії або саме зараз борються з хворобою. Багатьом із них складно говорити про проблему.
Страх визнати, що тобі потрібна допомога, що ти не впорався з собою, що тебе не зрозуміють, часто змушує ховати власні переживання навіть від рідних. Це призводить до непоправних наслідків", – додала Супрун.
За її словами, критично важливо зрозуміти, що депресія – це не слабкість характеру чи поганий настрій.
Це хвороба, яка без специфічного лікування нікуди не зникне.
Вона може трапитися з кожним і її можна вилікувати.
В.о. міністра також повідомила, що у 2017 році МОЗ розробив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні до 2030 року.
"Ми вперше розробили програму для створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка працюватиме в єдиному міжвідомчому просторі. Зокрема будемо впроваджувати сучасні методи діагностики та вводити протоколи надання допомоги для лікування психічних розладів", – написала Супрун.