Заступницею міністра охорони здоров’я призначили Ольгу Стефанишину

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11 січня 2018

11 січня 2018 року Кабмін ухвалив розпорядження про призначення на посаду заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ольги Стефанишиної.

Фото facebook.com/olga.stefanishina

Нова заступниця міністра також відповідатиме за закупівлі лікарських засобів, повідомляє прес-служба МОЗ.

Ольга Стефанишина більше 10 років займається адвокацією прав пацієнтів. Вона є співзасновницею, а з 2011 року виконавчою директоркою благодійного фонду "Пацієнти України", що об’єднує людей з різними захворюваннями у боротьбі за право на лікування.

Ольга також є співавтором закону про передачу державних закупівель лікарських засобів міжнародним спеціалізованим організаціям

Під керівництвом Ольги Стефанишиної, фонд "Пацієнти України" також брав участь у розробці  Закону України "Про лікарські засоби", котрий спрощує та скорочує процедуру реєстрації в Україні ефективних лікарських засобів, що зареєстровані та використовуються у країнах із жорсткими регуляторними процедурами.

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За ініціативи фонду у 2014 році було створено Стратегічну дорадчу групу з питань реформування системи охорони здоров’я України при МОЗ, яка сформулювала Національну стратегію побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025.

На посаді заступника міністра Ольга Стефанишина продовжить роботу із розширення доступу пацієнтів до лікування, а також виконання ключових зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС.

З 2007 по 2011 роки Стефанишина була керівницею відділу політики та адвокації Всеукраїнської Мережі ЛЖВ.

З 2004 по 2006  працювала в Національному комітеті Товариства Червоного Хреста України, координувала проект МАТРА „Реінтеграція безпритульних жінок у Києві: інтегральний підхід на місцевому рівні" в Головному управлінні соціального захисту населення м. Києва.

Із вересня 2016 до серпня 2017 року на посаді заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції працювала Оксана Сивак.
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