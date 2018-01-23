Після заяви Москаля МОЗ передасть Закарпаттю 10 тисяч вакцин від кору

Після того, як очільник Закарпатської області Геннадій Москаль заявив, що в регіоні немає вакцин від кору, Міністерство охорони здоров'я скерує туди 10 тисяч вакцин.

Про це на брифінгу повідомив головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

– У зв'язку зі спалахом кору впродовж грудня-січня спостерігається зацікавленість і бум вакцинації. У зв'язку з цим вакцини використовуються значно швидше, ніж було заплановано регіонами.

До Закарпатської області передадуть до 10 тисяч вакцин з інших областей найближчим часом, – сказав Курпіта.

Він також повідомив, що наразі у МОЗ триває службове розслідування щодо нестачі вакцин у деяких областях, і додав, що міністерство регулярно перерозподіляє вакцини з одних областей в інші.

Нагадаємо, з понеділка, 22 січня, дитячі садки, школи і школи мистецтв у Тячівському районі на Закарпатті закрили на карантин через поширення кору.

За останніми даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за перші три тижні 2018 року на кір захворіли 2084 людей – 1375 дітей і 709 дорослих. У січні в Одеській області померли троє людей: 1 дорослий і 2 дітей.

Рівень планової вакцинації суттєво зріс порівняно з минулим роком: вакцинували 93,4% дітей одного року та 90,7% дітей 6 років.

Проте є діти інших вікових груп, які пропустили свої щеплення за календарем в минулі роки, і саме низький рівень вакцинації у минулі роки став основною причиною спалаху кору в Україні, кажуть у відомстві.