МОЗ рекомендує 4 звички, які збережуть здоров'я у свята

В період свят обов’язково їжте овочі – сирі, тушковані, варені чи запечені.

Вони не містять великої кількості калорій (за виключенням крохмальних – картоплі та інших), містять багато харчових волокон, вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів.

Денна норма – 300 г.

Рекомендуємо споживати корисні продукти з усіх груп щодня: овочі та бобові; фрукти та ягоди; цільні злаки та горіхи; молочні та кисломолочні продукти; риба, м’ясо, яйця.