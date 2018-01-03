МОЗ рекомендує 4 звички, які збережуть здоров'я у свята

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3 січня 2018

Українці люблять святкувати, а зимові свята у багатьох перетворюються на калейдоскоп святкових страв, гостей і алкоголю.

Святковий сезон руйнує усі канони здорового харчування, він триватиме щонайменше до Різдва.

Тому МОЗ зібрав 4 простих звички, які допоможуть провести свята весело і без шкоди для здоров’я.

1

Не голодуйте

Звична практика в період зимових свят: голодування вдень, а з вечора – велика кількість калорійної їжі.

Пропуск прийому їжі може видаватись ефективним методом для зменшення кількості калорій.

Насправді ж такий підхід дає зворотній результат і погіршує здоров’я в цілому.

Не нехтуйте звичним розпорядком прийому їжі, адже збалансований обід допоможе уникнути переїдання ввечері.

Вмійте сказати собі "стоп!": відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.

2

Споживайте різномінітну просту їжу

В період свят обов’язково їжте овочі – сирі, тушковані, варені чи запечені.

Вони не містять великої кількості калорій (за виключенням крохмальних – картоплі та інших), містять багато харчових волокон, вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів.

Денна норма – 300 г.

Рекомендуємо споживати корисні продукти з усіх груп щодня: овочі та бобові; фрукти та ягоди; цільні злаки та горіхи; молочні та кисломолочні продукти; риба, м’ясо, яйця.

3

Пийте достатньо води

Норма рідини в день для дорослої людини - 4% від загальної маси тіла, але орієнтуйтеся на свою спрагу.

Обирайте напої, які не містять багато калорій.

Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.

Однак якщо ви все-таки не можете відмовитись від спиртних напоїв, пийте більше води (склянку після кожного келиху алкогольного напою), уникайте соків та газованих напоїв.

4

Не займайтесь самолікуванням

Завдяки рекламі новорічні і різвяні свята асоціються з прийомом препаратів, що начебто полегшують травлення.

Однак переважна більшість подібних препаратів не входить до переліку засобів доказової медицини і може нашкодити.

Перед прийомом будь-яких медикаментів порадьтесь з лікарем! 

Замість сумнівних препаратів вийдіть на прогулянку.

У свята і у будні намагайтесь більше рухатись. Займатесь фізичними вправами щодня – незважаючи на погоду, настрій чи список справ на день.

Всі фото: Depositphotos
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