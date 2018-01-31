Українські школи закривають на карантин через грип. Перелік

Через грип на карантин закривають школи по всій Україні: Вінниця, Закарпаття, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Житомир, Слов'янськ...

Закривають ті навчальні заклади, де перевищений епідемічний поріг.

"Українська правда. Життя" зібрала список регіонів, де дітей залишать удома.

Фото: Zurijeta / Depositphotos

Через грип закрили на карантин усі школи Вінниці.

Вони не працюватимуть з 31 січня по 6 лютого. Про це повідомляє офіційний сайт Вінницької міськради.

За даними департаменту охорони здоров’я, в місті з початку епідемічного сезону зареєстрували 38 836 випадків захворювань на грип та ГРВІ. З них – аж 22 728 дітей.

За останній тиждень 1/4 учнів не прийшли на уроки через хворобу у 6 школах. Кожен п’ятий школяр не з’явився у 10 навчальних закладах.

Ще у ряді шкіл кількість відсутніх учнів "наближалася до критичного рівня".

У двох районах Закарпаття теж оголосили карантин через грип.

Школи і дитячі садочки закривають у Берегівському та Виноградівському районах області. В Берегівському районі він почався 29 січня і діятиме до 9 лютого, а у Виноградівському – з 1 до 16 лютого.

Як повідомила "Панорама Мукачева" з посиланням на Виноградівську РДА, понад 55% хворих на грип та ГРВІ – діти.

На Дніпропетровщині більше 100 класів в школах закрили на карантин

У зв’язку з високим рівнем захворюваності тимчасово призупинено навчання еред учнів окремих класів та загальноосвітніх шкіл в м.Дніпро, м.Кам’янське, м.Кривий Ріг, м.Нікополь, м.Павлоград.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України".

Всього (станом на 26.01.18) закрито 102 класи в 30 школах, із загальною кількістю понад 4600 учнів.

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У Запоріжжі через ГРВІ та грип на дострокові канікули пішли 38 класів.

У більшості місцевих шкіл епідемічний поріг не перевищений, тому усі школи на карантин не закриватимуть, кажуть у департаменті освіти Запорізької міськради, пише ztv.zp.ua.

Станом на 29 січня у місті є 7954 хворих школярів (12,7% усіх учнів).

Але в окремих школах є точкові карантини, де кількість хворих досягла епідемічного рівня.

На сьогодні навчання призупинене в 38 класах.

Житомирські школи теж закривають на карантин

Про це повідомив на комісії у міській раді 31 січня заступник міського голови Матвій Хренов.

Розпочнеться карантин 2 лютого і триватиме весь наступний тиждень, пише zt.20minut.ua.

Повторну комісію призначили на 8 лютого.

"8 лютого збереться повторна комісія, буде вирішено чи поновимо навчання, чи продовжимо карантин", — зазначив Матвій Хренов.

На карантин також закрили 13 шкіл Слов'янська.

Про це пише 6262.com.ua.

Карантин, за інформацією відділу освіти, ввели "до стабілізації епідемічної ситуації".

Програму школярі відпрацьовуватимуть за допомогою дистанційних та індивідуальних занять.

Список може доповнюватися.

За даними МОЗ, за третій тиждень січня активність грипу в регіонах України залишалася низькою.

На ГРВІ захворіло 159 260 людей, що "типово для цієї пори року".

СИМПТОМИ ГРИПУ

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),

головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,

кашель,

нежить.

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СИМПТОМИ ГРИПУ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ТЕРМІНОВОЇ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою – її життя.

Викликайте "швидку" чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо є такі симптоми грипу:

обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;

важко дихати;

температура не спадає впродовж довгого часу;

багаторазове блювання та випорожнення;

порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;

біль у грудній клітці;

з’явились домішки крові у мокроті;

показники артеріального тиску нижче норми.

"Ці симптоми грипу ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого", – уточнюють у МОЗі.

ПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ

Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація.

Оптимальний час введення вакцини – початок осені (вересень-жовтень). Разом з тим, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни – впродовж всього сезону грипу.

"Всупереч поширеному міфу, вакцинація не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів", – пояснюють у міністерстві.

За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону, щорічно змінюється штамовий склад вакцин.

Для Північної півкулі в сезоні 2017 – 2018 років в склад вакцин проти грипу включені наступні штами вірусів:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – подібний вірус,

A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус,

вірус B/Brisbane/60/2008.

На сьогодні оновлений штамовий склад затверджено для 4 вакцин проти грипу:

Інфлувак® (Influvac®) вакцина для профілактики грипу, поверхневий антиген, інактивована, виробник Абботт Біолоджікалз Б.В., Нідерланди;

Інфлуенза Ваксін, виробник Хуалан Біолоджікал Бактерін Ко., Лтд., Китай;

Джісі Флю / GC Flu вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований), виробник Грін Кросс Корпорейшн, Корея;

Ваксігрип / Vaxigrip спліт-вакцина для профілактики грипу інактивована рідка, виробник Санофі Пастер, Франція.

На сьогодні у Лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Державного експертного центру завершено лабораторний контроль зразків препарату Джісі Флю/GC Flu, Корея, Інфлуенза Ваксін, Китай та Ваксігрип/Vaxigrip, Франція. Найближчим часом ці вакцини мають з’явитися в аптеках та закладах охорони здоров’я.

"Враховуючи початок епідемічного сезону грипу та ГРВІ, необхідність проведення вакцинації населення для профілактики грипу, Міністерство охорони здоров’я направило до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками лист з проханням першочергово провести контроль якості вакцин проти грипу", – йдеться на сайті МОЗ.

Щеплення проти грипу не входять до національного календаря щеплень, а відтак, ці вакцини не закуповуються за кошти держбюджету.

Вони можуть купуватися за кошти місцевих бюджетів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

КОМУ НАЙПЕРШЕ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ

Усі засоби профілактики грипу мають особливе значення для людей, що належать до груп ризику. Для цих людей грип становить найбільшу небезпеку, а вчасна регулярна профілактика здатна врятувати життя.

Відомі такі групи ризику:

діти до 5 років (особливо – діти до 2 років);

вагітні жінки;

люди віком від 65 років;

люди з надмірною вагою;

хворі на діабет;

хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;

хворі на хронічні захворювання легенів;

люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;

люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.

Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво знижує їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто – і вижити.

Крім того, існують професійні групи ризику:

медичні працівники,

вчителі й вихователі,

продавці,

водії громадського транспорту,

усі, хто працює в багатолюдних місцях.

У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу.