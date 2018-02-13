Вперше з початку спалахів кору в Україні кількість хворих зменшилась

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13 лютого 2018

Вперше з початку спалахів кору в Україні кількість хворих зменшилась за минулий тиждень, а не збільшилась.

Про це під час брифінгу розповів заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами "Центру громадського здоров'я" МОЗ Віктор Ляшко.

"Минулого тижня вперше за період підйому захворюваності на кір ми не відзначаємо тенденції до збільшення хворих на кір. Навпаки – кількість людей, які захворіли минулого року на кір, зменшилась порівняно з попереднім тижнем на 14%, - повідомив Ляшко. - Очікуємо, що ця тенденція продовжуватиметься і до літа вийдемо на нуль.

 Фото: Luanateutzi / Depositphotos

Загалом за минулий тиждень захворіло 798 осіб, 288 дорослих і 511 дітей.

Загалом з початку року на кір захворіли 4 298 людей: 1400 дорослих і 2875 дітей.

Госпіталізували майже 2800 пацієнтів.

Підтвердилася ще одна смерть через ускладнення від кору у 5-річної невакцинованої дитини в Закарпатській області.

Загалом від початку року померло 5 людей.

У лідерах за кількістю хворих - Івано-Франківська область. З початку року тут захворіло майже 1000 людей. Друге місце - Одеська, третя - Закарпатська області.

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Найменше хворих у Чернігівській, Сумській, Луганській та Рівненській областях.

Станом на 13 лютого провакцинувало 74% дітей, які пропустили 1 дозу вакцини і майже 80% дітей, які не отримали другу дозу вакцини.

Нагадаємо, що МОЗ попередило про можливе зростання хворих на кір у лютому-березні 2018 року

Раніше священикам Одеської єпархії УПЦ МП заборонили агітувати проти щеплень від кору.

2 лютого одесити вивели невакцинованих дітей на протест.

Вони страйкували проти недопуску дітей на заняття у школи і садочки через відсутність вакцинації від кору (вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи).

МОЗ закликало владу Одеси "продовжувати стояти на захисті здоров'я та безпеки маленьких одеситів".
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