Кір нарешті відступає, але ризики ще є – МОЗ

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13 березня 2018

Кір в Україні нарешті відступає. З минулого тижня кількість нових випадків захворювання на кір зменшилась ще на 10%.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Фото: podrobnosti.ua

Впродовж 5-11 березня на кір захворіли 617 людей: 216 дорослих і 401 дитина. 

Втім, МОЗ попереджає: незважаючи на зменшення кількості нових випадків, ризики захворювання на кір зберігаються.

"Просимо батьків по всій Україні вакцинувати своїх дітей не лише проти кору, а й проти інших захворювань відповідно до календаря щеплень, а також надолужити пропущені щеплення, якщо ваші діти не отримали вакцинацію у попередні роки", – просять у відомстві.

Загалом за 10 тижнів 2018 року ця хвороба вразила 7069 українців – 2434 дорослих і 4635 дітей.

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Найбільше людей захворіло в Івано-Франківській (1566), Закарпатській (1279), Одеській (1063), Чернівецькій (677) та Львівській (550) областях.

Найменша кількість випадків кору – у Луганській і Чернігівській (по 4), Сумській (5), Харківській (10) та Херсонській (13) областях.

За інформацією МОЗ, у 2017 році рівень планової вакцинації проти кору зріс удвічі порівняно з 2016 роком. За рік, згідно з календарем щеплень, плановою вакцинацією охопили 93,3% дітей віком 1 рік, і 90,7% дітей 6 років.

Загалом в Україні є близько 370 тисяч доз вакцин КПК. Наступна поставка – 800 тисяч доз КПК – планується на кінець березня.
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