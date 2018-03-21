З паперів у "цифру": що пацієнтам і медикам дасть електронна система охорони здоров'я

"Українська правда. Життя" редакційний колектив
1255
21 березня 2018

Реформа медицини в Україні підходить до активної фази.

З 1 квітня розпочнеться кампанія підписання декларацій (угод) з лікарями "первинки".

Тобто тими медиками, до яких ми звертатимемося найчастіше: педіатрами, терапевтами чи сімейними лікарями. 

 Фото: Monkeybusiness/Depositphotos

Декларації вноситимуть в електронну базу, яка стане частиною E-health – електронної системи охорони здоро'я.

За словами МОЗ, вона має дозволити реалізувати принцип "гроші ходять за пацієнтом", а також аналізувати ситуацію із станом здоров’я населення.

E-health також повинна дозволити максимально автоматизувати та зробити прозорим процес закупівлі медпослуг для пацієнтів і уможливити створення "єдиного медичного простору" – координації та взаємодії між рівнями меддопомоги.

Наразі проект постанови Кабміну "Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я" винесли на громадське обговорення.

"УП.Життя" спробувала розібратися, що електронна система охорони здоров'я дасть пацієнтам, лікарям та закладам охорони здоров'я.

ЩО В E-HEALTH ЗМОЖЕ РОБИТИ ПАЦІЄНТ:

Електронний кабінет ми можемо створювати самі, або нам може у цьому допомогти законний представник.

Після реєстрації ми можемо заходити в свій електронний кабінет, вводячи свої ідентифікаційні дані.

Пацієнт може реєструвати себе в центральній базі, подавати заяви про редагування інформації про себе в реєстрі пацієнтів, вносити та переглядати іншу інформацію про себе та пацієнта, законним представником якого він є.

Ми також можемо подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (сімейний лікар, терапевт, педіатр), надавати доступ медпрацівникам та іншим користувачам до інформації про себе, в тому числі в Реєстрі медзаписів та Реєстрі декларацій про вибір лікаря.

ЩО В E-HEALTH МОЖУТЬ РОБИТИ МЕДИКИ

Медичні спеціалісти мають право реєструвати себе в базі, подавати заяви про редагування інформацію про себе в Реєстрі медспеціалістів.

 Фото: SimpleFoto/Depositphotos

Медпрацівники мають право:

  • вносити до бази електронну версію декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником);
  • створювати, вносити інформацію про рецепти, направлення, інші медичні записи, переглядати та подавати заяви про редагування інформацію створені ними документи в центральній базі;
  • отримувати доступ до даних дані про пацієнта, що міститься в базі, якщо пацієнт погодиться або без його згоди у випадках, передбачених законом.

ЩО У БАЗІ МОЖЕ РОБИТИ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Керівник суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я може реєструвати себе в базі, вносити зміни в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстрі уповноважених осіб суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

Читай також:

Інструкція: як обрати терапевта, педіатра, сімейного лікаря з 1 квітня
Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ
МОЗ та Мінрегіон порахували, скільки разів на рік люди мають ходити до "первинного" лікаря в селах
Як сімейні лікарі, педіатри й терапевти працюватимуть за медреформою – проект наказу МОЗ
Свій лікар з квітня і "гроші за пацієнтом". Вступила в дію медреформа Супрун

Також він може укладати, змінювати та припиняти договори за програмою медичних гарантій.

А ще формувати та подавати Національній службі здоров'я електронні звіти, первинні та розрахункові документи.

Уповноважені особи суб’єкта господарювання в сфері охорони здоров’я мають право реєструвати пацієнтів, медичних спеціалістів та медичних працівників в центральній базі, подавати заяви про редагування інформації про них в відповідних Реєстрах; вносити в центральну базу електронну версію декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником).

На всі електронні документи в центральній базі накладуть електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону.

В E-HEALTH БУДЕ 7 РЕЄСТРІВ:

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я ЗОБОВ'ЯЗАНА ПУБЛІКУВАТИ:

  • договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та договір про реімбурсацію за програмою медичних гарантій разом з усіма додатками, які не містять персональних даних протягом 5 днів з дати їх укладення;
  • знеособлену інформацію про перелік та обсяг наданих пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій – щоквартально.

Центральною базою даних володітиме і розпоряджатиметься Національна служба здоров'я.

МОЗ розпоряджатиметься реєстрами медичних спеціалістів та суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

Адміністратором центральної бази є держпідприємство "Електронне здоров’я", воно належить до сфери управління МОЗ.
 655
Суспільство

6 дивовижних фактів про ліс, які ви можливо не усвідомлюєте

Єгор Гриник
 1585
Суспільство

4 книги, які допоможуть зрозуміти дитину

Марта Приріз
 8334
Суспільство

Як фіни за 7 днів змінили школу в селі на Полтавщині

Денис Куклін

Головне на сайті


Суспільство

6 дивовижних фактів про ліс, які ви можливо не усвідомлюєте

Єгор Гриник
З паперів у "цифру": що пацієнтам і медикам дасть електронна система охорони здоров'я
Героїня дня: маленька українка з синдромом Дауна – відома у світі фотомодель
Чому діти почали малювати жінок-вчених через 50 років – дослідження
Рада відмовилась спростити всиновлення українських дітей іноземцями
Волинянин похвалився крадіжкою в Instagram – і попався
Суспільство

4 книги, які допоможуть зрозуміти дитину

Марта Приріз
Суспільство

Як фіни за 7 днів змінили школу в селі на Полтавщині

Денис Куклін