Медпрацівників "ОХМАТДИТу" звинувачують у крадіжці ліків на 8 мільйонів

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26 березня 2018

7 працівникам головної дитячої лікарні країни "Охматдит" оголосили про підозру за фактами привласнення лікарських засобів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувачка аптечним складом лікарні з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 млн. грн.

Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру шістьом старшим медичним сестрам відділень НДСЛ "Охматдит".

Вони, "будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 млн. грн".

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За результатами досудового розслідування завідувачці аптечним складом повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Шістьом старшим медичним сестрам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 191 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове слідство триває.
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