Емідемпоріг на грип та ГРВІ уже перевищений у 6 областях – МОЗ

Епідемічний поріг в Україні перевищений уже в шести областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Епідемпоріг перевищений у Житомирській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Черкаській областях.

На минулому звітному тижні 19-25 лютого епідемпоріг був перевищеним у Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Це означає, що у Хмельницькій області захворюваність спала, а в Чернівецькій та Черкаській областях – зросла.

Впродовж 26 лютого – 4 березня троє пацієнтів померло від грипу та ГРВІ: 6-річний хлопчик у Харківській області, 47-річний чоловік у Запорізькій та 45-річна жінка у Кіровоградській.

З початку епідсезону померло 5 людей, троє дітей і двоє дорослих.

Загалом в Україні на грип та ГРВІ захворіло 280 тисяч людей, з них 65,1% – діти.

Зараз епідемпоріг по країні перевищений на 27,4%.

Центр громадського здоров'я повідомляє про регіональне географічне поширення і високу інтенсивність активності грипу та ГРВІ.