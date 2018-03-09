Як сімейні лікарі, педіатри й терапевти працюватимуть за медреформою – проект наказу МОЗ

Міністерство охорони здоров’я винесло на громадське обговорення проект наказу "Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги".

Це те, з чим ми найчастіше стикатимемось як пацієнти.

"Українська правда. Життя" прочитала проект наказу та пропонує ознайомитись з його основними положеннями:

Хто може надавати першу меддопомогу, так звану "первинку"

Першу меддопомогу надають будь-які заклади охорони здоров’я, в тому числі комунальні некомерційні підприємства та ФОПи, які мають ліцензію на медичну практику.

Скільки пацієнтів може мати 1 лікар, який надає першу меддопомогу:

1 сімейний лікар – 1800 людей;

1 лікар-терапевт – 2000 пацієнтів;

1 лікар-педіатр – 900 людей.

З чим саме можна звертатися до лікаря, який буде за вами закріплений

Він повинен спостерігати за вашим станом здоров’я, проводити діагностику та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

Лікар "первинки" має супроводжувати пацієнтів з хронічними захворюваннями та станами, що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

Якщо у вас невідкладний стан – гострий розлад фізичного чи психічного здоров’я – лікар має допомогти, якщо не потрібно екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги, і скерувати вас до такої допомоги, якщо він сам не може впоратись.

Такий медик має проводити обов’язкові медвтручання щодо пацієнтів, які ризикують захворіти на ці недуги:

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В його обов'язки входить також вакцинація відповідно до календаря профілактичних щеплень, готування та надсилання повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

Медик повинен консультувати пацієнта, щоб допомогти йому усунути чи зменшити звички та поведінку, ризиковану для здоров’я (алкоголь, тютюн, інші психоактивні речовини, ризиковані статеві стосунки, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формувати навички здорового способу життя.

Лікар "первинки" має медично спостерігати за здоровою дитиною.

А також надавати окремі послуги паліативної допомоги пацієнтам будь-якого віку, тобто регулярно оцінювати стан важкохворого пацієнта та звертати увагу та його потреби, оцінювати ступінь болю та лікування больового синдрому. Лікар отримує право призначати такому пацієнту наркотичні засоби та психотропні речовини відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому, та інші послуги.

Для діагностики лікар, що надає першу меддопомогу, може користуватись такими дослідженнями:

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Правила надання першої меддопомоги

Людина, яка допомагає, має враховувати індивідуальні потреби пацієнта.

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Перша меддопомога надається під час особистого прийому пацієнта за місцем, де приймає лікар.

Втім, лікар може погодитись поїхати чи піти до пацієнта додому чи за іншою адресою.

Лікар, який надає першу меддопомогу, має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо той не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.

Якими є принципи першої меддопомоги:

Доступність, тобто мінімальна втрата часу для отримання допомоги, відсутність географічних, культурних та фінансових бар’єрів;

тобто мінімальна втрата часу для отримання допомоги, відсутність географічних, культурних та фінансових бар’єрів; Безпечність – мінімальні ризики шкоди для пацієнта;

– мінімальні ризики шкоди для пацієнта; Результативність – першу медичну допомогу мають надавати на основі наукових знань та принципів доказової медицини;

– Недискримінація – на першу меддопомогу не повинні впливати упередження про стать, гендер, секс-орієнтація, раса, колір шкіри, національність, місце проживання, майновий стану, соцстатус, стан здоров’я, політичні, релігійні чи інші переконання.

Проект розробили відповідно до 351 статті Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Пропозиції та зауваження можна надсилати в МОЗ письмово або через інтернет до 28 березня.

вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ (тел. (044) 254-06-52, e-mail: medreforms@gmail.com).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31