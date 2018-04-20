У дитячий садок потрібно нести медичну довідку. Але тепер іншу

Для зарахування у дитячий садок все ще потрібна медична довідка.

У дитячий садок потрібно нести медичну довідку. Фото nestling.com.ua

Це пояснює Міністерство освіти та науки з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

МОН уточнює, що МОЗ скасувало форму №026/о первинної облікової документації "Медична картка дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)".

Замість неї для зарахування до шкіл залишили довідку форми №086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язково медичного профілактичного огляду".

Для зарахування до шкіл і садочків залишили довідку форми №086-1/о

Однак лишалося неврегульованим питання, яку довідку потрібно подавати для зарахування до дитсадків.

Після низки запитів Міністерство охорони здоров’я роз’яснило цей момент.

"За рішенням МОЗ, ця ж довідка, форми № 086-1/о, поширюватиметься і на дошкільні заклади", – пояснили у освітньому відомстві.

Також під час зарахування дитини до дитсадка батьки мають подавати довідку форми №063/о "Карта профілактичних щеплень".