Дохід лікаря до 100 тисяч та дистанційна реєстрація. Обіцяє Уляна Супрун

Лікарі зможуть заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.

Таку розрахункову максимальну суму доходу лікаря у первинній ланці медицини озвучила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в прямому ефірі "Радіо Свобода".

Лікарі зможуть отримувати "від 10 до 100 тисяч гривень на місяць – Супрун. Фото Укрінформ

Вона прокоментувала хід впровадження медреформи, зокрема кампанії "Лікар для кожної сім’ї".

Супрун пояснила, що зараз підписати декларацію з сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом можна лише відвідавши заклад особисто.

Станом на 5 квітня, за даними очільниці відомства, записалися в систему понад 1200 лікарів та 200 тисяч пацієнтів.

З травня 2018 року угоду з лікарем можна буде підписати дистанційно.

"Телефоном, або лікар може приїхати додому і записати пацієнта, який не може приїхати до свого лікаря. Дистанційно, не на стаціонарному комп'ютері", – уточнила Супрун.

В.о. міністра пояснила, що наразі дати фінального підписання декларацій не існує.

"Є дата, коли лікарі мають зареєструватися у системі – до 1 липня, бо від цього часу змінюється принцип фінансування – лікарі будуть отримувати фінансування по тарифах", – зазначила вона.

На запитання, які зарплати будуть отримувати лікарі, Уляна Супрун відповіла, що важливо розуміти "скільки лікар зможе заробити, якщо буде більше працювати".

Вона озвучила, що розрахунково лікарі, які обслуговуватимуть "2000 пацієнтів, половину з них за тариф 370 гривень, а друга половина пацієнтів є або діти, або літні люди, де є майже в чотири рази (більше, – ред.), то це досить багато лікар може заробляти на рік".

При цьому очільниця МОЗ уточнила, що з цих сум мають вираховуватися комунальні платежі та зарплата медсестер.

"Ми прорахували і побачили, що це може бути від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, залежно від того скільки пацієнтів та які вони. На місяць", – підсумувала Супрун.

"Українська правда. Життя"